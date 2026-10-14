© EPA

Il City ne prende 4 dal Psg, Liverpool e Aston Villa a valanga. Dortmund ko col Bodo

I bi-campioni d'Europa sbancano l'Emirates, vittorie tennistiche per le altre inglesi impegnate in Champions. Il Borussia cade di misura in Norvegia
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 14.10.2026, 23:07

2 min

City-PsgLiverpoolChampions League

Il Paris Saint-Germain vincitore delle ultime due edizioni della Champions League travolge a domicilio il Manchester City di Enzo Maresca e Gianluigi Donnarumma con il punteggio di 4-2: ai padroni di casa a poco serve la doppietta di Haaland al 53' e al 75', con i francesi che archiviano la pratica in poco più di mezz'ora grazie a Doué (13'), Dembélé (15') e Vitinha (32'), arrotondando poi il punteggio con Akliouche al 62'. Dura 66' la partita dell'ex Napoli Kvaratskhelia, mentre restano 90' in campo le altre vecchie conoscenze della Serie A Marquinhos, Hakimi e Fabian Ruiz. 

Tutti i risultati

Nell'anticipo delle 18.45, il Liverpool si impone a Linz contro il LASK con un tennistico 6-3: mattatore di serata Barcola, autore di una tripletta, con Araujo, Frimpong e Koumas che partecipano alla festa. Assenti Chiesa, escluso dalla lista Uefa, e Leoni, ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio. Ne fa sei - ma senza subirne - anche l'Aston Villa, in casa contro il Fenerbahce: apre Manzambi e chiude l'ex Roma e Milan Abraham, in mezzo le doppiette di Jackson e Barkley. Il Betis batte 3-2 il Porto, il Borussia Dortmund cade di misura in Norvegia contro il Bodo/Glimt, tris Stoccarda a Bratislava con lo Slovan e, chiude il quadro, il 3-1 dello Shakhtar Donetsk con l'AEK Atene.

Tutte le news
Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS