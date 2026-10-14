Il City ne prende 4 dal Psg, Liverpool e Aston Villa a valanga. Dortmund ko col Bodo

Il Paris Saint-Germain vincitore delle ultime due edizioni della Champions League travolge a domicilio il Manchester City di Enzo Maresca e Gianluigi Donnarumma con il punteggio di 4-2: ai padroni di casa a poco serve la doppietta di Haaland al 53' e al 75', con i francesi che archiviano la pratica in poco più di mezz'ora grazie a Doué (13'), Dembélé (15') e Vitinha (32'), arrotondando poi il punteggio con Akliouche al 62'. Dura 66' la partita dell'ex Napoli Kvaratskhelia , mentre restano 90' in campo le altre vecchie conoscenze della Serie A Marquinhos, Hakimi e Fabian Ruiz.

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Nell'anticipo delle 18.45, il Liverpool si impone a Linz contro il LASK con un tennistico 6-3: mattatore di serata Barcola, autore di una tripletta, con Araujo, Frimpong e Koumas che partecipano alla festa. Assenti Chiesa, escluso dalla lista Uefa, e Leoni, ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio. Ne fa sei - ma senza subirne - anche l'Aston Villa, in casa contro il Fenerbahce: apre Manzambi e chiude l'ex Roma e Milan Abraham, in mezzo le doppiette di Jackson e Barkley. Il Betis batte 3-2 il Porto, il Borussia Dortmund cade di misura in Norvegia contro il Bodo/Glimt, tris Stoccarda a Bratislava con lo Slovan e, chiude il quadro, il 3-1 dello Shakhtar Donetsk con l'AEK Atene.