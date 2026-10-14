Gasperini amaro: “Real surclassato, i loro gol da calcio d’angolo. Tutti abbiamo visto…”

"Ci siamo piantati, quasi fossimo paralizzati dalla situazione. Ma a me sembra che erano loro che non ne potevano più, li abbiamo surclassati in tutto. Loro hanno segnato su calcio d'angolo, ma per il resto non sono stati all'altezza". Inizia così, con un velo di polemica nei confronti di Mourinho , che ha definito la Roma "morta dopo 80'" , la conferenza stampa del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini dopo il rocambolesco ko interno contro il Real Madrid: "Gli infortunati? Dybala un risentimento, Koné un'elongazione da valutare, gli altri sono acciacchi", fa chiarezza l'ex allenatore di Genoa e Atalanta.

La conferenza di Gasperini

"Eravamo delle sagome, passivi sui gol, questo dà fastidio. Mentre la partita è stata tutt'altro. C'è il rischio di guardare tutti gli ultimi sette minuti, io non posso farlo ma è chiaro che le partite vanno portate in fondo. Ci è mancata un po' di personalità nel finale, anche nel capire che era il momento cruciale. Questo purtroppo succede, dobbiamo avere la forza di vedere il resto della gara. Sugli angoli nel primo tempo eravamo stati positivi, poi nel finale siamo rimasti paralizzati, hanno segnato con troppa facilità. Una partita del genere non doveva avere questo epilogo. La sconfitta è pesante ma dobbiamo reagire subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutta quella che è stata la partita", ha aggiunto Gasperini.

L'analisi di Roma-Real Madrid

"Abbiamo visto tutti la partita, sono quelle le basi su cui si lavora, poi chiaro che le partite vanno portate in fondo, e i minuti finali sono determinanti. Ci sono degli acciacchi ma reagiremo forte, perché questa squadra deve continuare a portarsi dietro delle cose in campionato e in Champions. Ci sono squadre con fisicità importante che quando devono buttano dentro uomini e palle e noi dobbiamo migliorare. Non è una questione fisica, sul 3-1 abbiamo avuto occasioni con Mora e Pellegrini. Loro erano disperati, hanno messo dentro tutti gli attaccanti. Merito per loro, noi usciamo delusi dall'epilogo, ma siamo stati all'altezza del Real e, anzi, molto superiori", ha concluso Gasperini.