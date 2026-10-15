Baturina flop, Paz leggero, Sanchez grave errore: le pagelle di Feyenoord-Como 

ROTTERDAM (OLANDA) - Il Como si illude, va in vantaggio ma poi finisce ko nella tana del Feyenoord per 3-2 . Sono Zechiel , Moussa e un autogol di Sanchez a vanificare la rete iniziale di Diao . Inutile, nel finale, la marcatura di Douvikas per la prima sconfitta in Champions League della squadra di Fabregas dopo il bell'esordio con il Lipsia.

Pagelle Feyenoord

Ernst 6 Partita senza squilli.

Read 6.5 Uno stantuffo sulla destra, sfiora un gol dalla distanza.

St. Juste 6 Gara senza sbavature.

Watanabe (34’ st) ng.

Mármol 6 Pochi momenti di difficoltà e gestiti bene.

Javi López 5.5 Si fa sovrastare da Diao nell’azione del gol. Meglio in proiezione offensiva.

Zechiël 7 Un gol formato Champions per il gioiellino più luminoso di Van Bronckhorst, che in più smista, imposta, illumina. Il futuro è già ora.

Vanhoutte 6 Buon primo tempo, poi cala.

Targhalline 6.5 Lavoro oscuro ma prezioso.

Hadj Moussa 7.5 Ogni volta che ha il pallone, si ha la sensazione che debba succedere qualcosa. Dopo un primo tempo fumoso, nella ripresa arriva l’arrosto: il gol del 2-1 è un saggio di tecnica, cerca e trova la fortuna sul 3-1.

Schaken (45’ st) ng.

Nacho Ferri 5 Poco cercato,gira spesso a vuoto.

Valente 5 Incappa in una giornata così così, van Bronckhorst lo toglie.

Diarra (1’ st) 6.5 Buon impatto, innesco l’azione del 2-1.

All. Van Bronckhorst 7 Tutte le mosse giuste per una squadra che mixa bene talento e praticità.

Pagelle Como

Sánchez 5 Il turnover tra i pali non porta dividendi. Manca un pizzico di reattività sul gol di Zechiel, su quello di Hadj Moussa è grave la non copertura sul suo palo. Sfortunato sull’autogol.

Smolcic 5.5 Fa quello che può ma è spesso in difficoltà, soprattutto contro Diarra.

Yan Couto (15’ st) 5.5.

Chalobah 6 Alcune chiusure puntuali e determinanti. Il più reattivo della difesa lariana.

Ramón 5.5 Nel primo tempo tiene botta; nella ripresa si prende un giallo che lo limita molto, chiude innescando la carambola del 3-1.

Valle 6 Sempre attivo sulla sinistra, diligente ma non determinante.

Milla 5.5 Gara non sempre concentrata, con qualche palla di troppo persa a centrocampo.

Da Cunha (15’ st) 6.

Perrone 5 Dovrebbe dare ordine al centrocampo, ma incappa in una giornata no. Si fa saltare con troppa facilità da Zechiel nell’azione del gol del pari.

Diao 6.5 Irresistibile nell’azione del gol che sblocca la partita, e che purtroppo causa anche la sua uscita anticipata dal campo.

Jesus Rodriguez (23’ pt) 6 Fa il suo senza incidere.

Baturina 5 La posizione di falso 9 è come si suol dire “sfidante”, ma non riesce mai a mettersi in evidenza.

Liberali (35’ st) ng.

Kaiki 5.5 è la mossa a sorpresa di Fabregas, ma non riesce a incidere.

Douvikas (15’ st) 6 Bel gol ma tardivo.

Nico Paz 5 In Champions ci si aspetta sempre qualcosa in più da lui, che al De Kuip gioca una partita un po’ leggerina, offrendo solo pochi lampi. Troppo pochi.

All. Fabregas 5.5 L’infortunio di Diao ha scombussolato il piano di gara, ma la sensazione è che il turnover di partenza fosse troppo audace.

Pagella arbitro

Rumsas 6.5 Una partita intensa ma corretta, senza particolari criticità.