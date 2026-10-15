 Doumbia rimpianto Milan: futuro in Premier, ma la verità è che a giugno Allegri...

Max Allegri e Igli Tare ci avevano visto lungo , quando ad aprile avevano provato a bloccare Issa Doumbia per rinforzare la mediana rossonera. Entrambi erano alla ricerca di un box to box che sapesse abbinare alle qualità di palleggio anche una certa solidità in fase di non possesso, dando chili e centimetri al centrocampo milanista. E così erano rimasti stregati dalla Piovra bergamasca , com’era stato ribattezzato il centrocampista ai tempi degli esordi in Serie C nelle fila ddll’AlbinoLeffe. Motivo per cui l’allora ds rossonero aveva già iniziato ad avviare i dialoghi con l’agente Cheick Fall per provare ad imbastire l’affare. Le cose però nelle settimane successive hanno preso tutt’altra piega. Il Milan , dopo aver seguito a lungo durante la primavera il centrocampista classe 2003, ha poi deciso di mollare la presa in seguito al ribaltone tecnico di fine campionato (esonerati Tare e Allegri, dentro Amorim). Col senno del poi: un errore quello di “scaricare” Doumbia , considerate le potenzialità e la crescita già palesata in questo inizio di stagione dal talento bergamasco, come testimonia l’esordio da titolare in Nazionale contro la Turchia settimana scorsa.

Issa Doumbia allo Sporting Lisbona: il prezzo, la clausola da 80 milioni e il rimpianto di Allegri

Non solo Roberto Mancini, ma pure Allegri avrebbe puntato a occhi chiusi su Issa. L’allenatore livornese non si era dimenticato del suo pupillo e nelle settimane successive al suo addio al Diavolo l’aveva caldeggiato anche a Napoli. Peccato che i tempi fossero troppo maturi per provare il blitz e sorpassare lo Sporting. Un rimpianto per le big del nostro campionato che con Doumbia avrebbero sistemato la mediana per un paio di lustri. E invece Issa è volato in Portogallo a vestire la maglia biancoverde dei Leoes per soli 20 milioni più 6 di bonus. Una cifra che in casa lusitana sono convinti sia destinata a essere quantomeno triplicata nel giro di 1-2 anni. Non a caso nel contratto siglato dalla mezzala fino al 2031 è prevista una clausola rescissoria da 80 milioni (valida a partire dal prossimo 1 luglio). Occhio perché se Doumbia dovesse continuare sugli attuali standard di rendimento che l’hanno già imposto come uno dei leader della formazione di Lisbona, potrebbero presto palesarsi acquirenti dalla Premier League.

Issa Doumbia trascina lo Sporting in Champions League: gol, assist e numeri da top player

A maggior ragione alla luce dell’ultima prestazione monstre sfornata in Champions League, dove il mediano nato a Treviglio si è caricato sulle spalle lo Sporting trascinandolo alla vittoria sul Lens. Una prova di grande autorità condita pure dalla specialità di casa Doumbia, l’inserimento vincente in zona gol grazie alla percussione micidiale che ha bucato la difesa francese e griffato il 2-0 finale. A proposito delle capacità realizzative: Doumbia nell’ultima stagione era stato tra i trascinatori del Venezia nella cavalcata-promozione verso la A con ben 8 gol e 6 assist. Numeri da top player che avevano destato l’iniziale interesse dei principali club di casa nostra, che però non hanno affondato il colpo lasciando strada libera allo Sporting. Tanti saluti a chi ora lo rimpiange.