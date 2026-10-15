Disastro Champions, l'Italia affonda e il quinto posto è un miraggio: come cambia il ranking
Non occorrono calcoli complessi per capire che 14 gol subiti nella stessa giornata di Champions disinnescano sul nascere ogni ragionamento sul 5º posto in Champions League. La disfatta dell’Inter a San Siro - che oltre a ridimensionare di molto le irriducibili ambizioni da triplete della società provano quanto la competizione regina rappresenti per Chivu una competizione “ingiocabile” - i vantaggi illusori del Napoli di Allegri e del Como di Fabregas - i racconti delle 2 rimonte subite non hanno però la stessa morale - e l’amara serata fra ex della Roma di Gasperini - che da Golia si è trasformata in Davide nel giro di 6 minuti - trascinano l’Italia al confine della top 10 della graduatoria Uefa per il posto extra nella prossima Champions, oltre a consegnare alla tradizione calcistica italiana il triste primato di 4 squadre sconfitte nello stesso turno del torneo. A guidare il treno delle massime Serie è invece l’Inghilterra, seguita da Portogallo e Spagna. Superfluo aggiungere come le italiane siano ora chiamate a ritrovare il sorriso (sia per loro stesse che per un intero calcio in frantumi) già alla prossima giornata. Questo il calendario: martedì 20, Roma-Slovan Bratislava e Napoli Bodo/Glimt; mercoledì 21, Inter-Shakhtar Donetsk e Como-Manchester United.
Il ranking Uefa aggiornato alla 2ª giornata di Champions
- Inghilterra 5.944 (9/9)
- Portogallo 5.900 (5/5)
- Spagna 5.875 (8/8)
- Azerbaigian 5.625 (1/4)
- Norvegia 5.600 (4/5)
- Germania 5.571 (7/7)
- Turchia 5.100 (4/5)
- Austria 4.800 (3/5)
- Grecia 4.600 (4/5)
- Italia 4.357 (7/7)
- Francia 4.357 (7/7)
- Belgio 4.200 (5/5)
- Olanda 4.166 (6/6)
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