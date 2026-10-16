Champions, l'algoritmo è una sentenza: un'italiana sarà eliminata subito. In Europa League la Juve...

Le prime due giornate della League Phase di Champions sono state un disastro per le squadre italiane: in otto incontri fin qui disputati, l'unica vittoria è stata quella del Como in casa contro il Lipsia per 4-1. I campioni d'Italia in carica dell' Inter hanno perso sia a Madrid che in casa contro il Brugge: anche il Napoli presenta zero punti in classifica dopo i ko contro Arsenal e Villarreal. Solo un punto invece per la Roma , conquistato in casa del Fenerbahce, mentre all'Olimpico contro il Real Madrid , la formazione di Gasperini si è fatta recuperare in dieci minuti ben tre gol di vantaggio andando a perdere col punteggio di 4-3.

Le proiezioni di Opta Analyst

Sul sito di Opta Analyst sono uscite le prime proiezioni sul cammino delle squadre in Champions: tra le prime otto, che dovrebbero direttamente qualificarsi agli ottavi di finale, non è presente nessuna italiana. La prima che incontriamo in classifica è l'Inter che, secondo Opta, dovrebbe chiudere la League Phase in 17esima posizione con 10,71 expected points qualificandosi ai play-off: subito sotto troviamo il Como con 10,55 xpts mentre la Roma dovrebbe piazzarsi 21esima con 10,05 xpts. Subito eliminato invece il Napoli che chiuderebbe 29esimo con soli 8,03 xpts.

E la Juventus in Europa League?

Discorso diverso in Europa League dove Juve e Milan sono partite decisamente meglio rispetto alle italiane in Champions. La formazione bianconera è a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro NEC e Celta Vigo (Woltemade e Kolo Muani decisivi nella rimonta finale); dopo il ko interno contro il Benfica, il Milan si è ripreso andando a calare il poker in casa del Salisburgo. Secondo Opta Analyst, la Juventus dovrebbe chiudere la prima fase al quarto posto in classifica con 16,86 xpts mentre il Milan passerebbe dai play-off con 12,94 xpts. Curioso anche il dato sulla vittoria finale della competizione: la Juventus ha il 10,09% di possibilità di portarsi a casa il trofeo con il 19,31% di arrivare in finale.