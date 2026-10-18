Champions, scelti gli arbitri per Roma e Napoli: chi sono e i precedenti con le italiane
Sarà lo spagnolo José María Sánchez a dirigere Napoli-Bodø/Glimt, in programma martedì sera alle 21 e valevole per la terza giornate della fase campionato di Champions League. I suoi assistenti saranno Raúl Cabañero e Iñigo Prieto e il quarto ufficiale Juan Martínez Munuera, tutti connazionali. Al Var ci sarà il portoghese Tiago Martins, coadiuvato dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Tanti i precedenti dell'arbitro spagnolo con le italiane in Europa: da segnalare anche due direzioni di gara della Juventus, nello 0-0 con il Monaco in Champions lo scorso anno e nella vittoria esterna per 3-0 sul campo del Nantes in Europa League tre stagioni fa. Nessun precedente del fischietto spagnolo con il Napoli mentre ha arbitrato già il Bodø/Glimt in due occasioni (entrambe sconfitte per 3-1 in casa del Tottenham e per 4-0 sul campo della Roma).
L'arbitro di Roma-Slovan Bratislava
Per Roma-Slovan Bratislava, in programma all'Olimpico sempre alle ore 21, è stato designato lo svizzero Sandro Schärer. Gli assistenti saranno Stéphane De Almeida e Jonas Erni e il quarto ufficiale Anojen Kanagasingam, anche loro svizzeri. Al Var ci sarà Fedayi San (Svizzera) e Avar Tomasz Kwiatkowski (Polonia). Il fischietto svizzero ha già arbitrato i giallorossi in due occasioni: sono arrivati due successi, entrambi in Europa League, contro l'Athletic Bilbao per 2-1 e contro la Real Sociedad per 2-0.
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