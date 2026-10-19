Napoli-Bodø/Glimt: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

NAPOLI - "Adda passà a' nuttata". Se lo augurano i tifosi del Napoli dopo la clamorosa sconfitta al Penzo contro il Venezia che arrivava alla sfida con zero punti in classifica e sei sconfitte in altrettante partite. Gli azzurri, infatti, sono chiamati a rialzare la testa già martedì alle 21 quando allo stadio Diego Armando Maradona si presenterà il Bodø/Glimt per la terza giornata della fase campionato di Champions League. La formazione di Massimiliano Allegri si presenta alla gara con già due sconfitte sul groppone, quella in casa al debutto contro l'Arsenal (0-1) e quella contro il Villarreal (3-1) in trasferta. Il match contro i norvegesi, dunque, rappresenta quasi un'ultima spiaggia: non c'è più spazio per altri passi falsi se si vuole rientrarre almeno tra le prime 24 e accedere quantomeno ai playoff. Di fronte, però, ci sarà una squadra che ha già dimostrato di saper fare male alle formazioni di casa nostra. I norvegesi, infatti, la scorsa edizione hanno eliminato proprio agli spareggi l'Inter di Cristian Chivu e arrivano a Napoli forti del successo ottenuto tra le mura amiche contro il Borussia Dortmund (1-0 firmato Sjøvold) appena una settimana fa che ha "cancellato" il brutto ko per 5-0 rimediato al debutto all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.