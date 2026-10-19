Roma-Slovan Bratislava: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
Roma ancora protagonista allo Stadio Olimpico in Champions League. Dopo la sconfitta beffa contro il Real Madrid la scorsa settimana, i giallorossi ospitano lo Slovan Bratislava nella terza giornata della fase campionato. Con un punto in due partite, i capitolini hanno assoluto bisogno della vittoria per salire in zona play-off. Gli slovacchi invece sono ancora fermi a 0 punti e vogliono muovere la classifica.
Roma-Slovan Bratislava: dove si vede
La sfida tra Roma e Slovan Bratislava è in programma martedì 20 ottobre alle 21 allo Stadio Olimpico. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky e streaming su Now.
Roma-Slovan Bratislava: probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Cristian Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Touré
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