Roma-Slovan Bratislava: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Roma ancora protagonista allo Stadio Olimpico in Champions League. Dopo la sconfitta beffa contro il Real Madrid la scorsa settimana, i giallorossi ospitano lo Slovan Bratislava nella terza giornata della fase campionato. Con un punto in due partite, i capitolini hanno assoluto bisogno della vittoria per salire in zona play-off. Gli slovacchi invece sono ancora fermi a 0 punti e vogliono muovere la classifica.

Roma-Slovan Bratislava: dove si vede

La sfida tra Roma e Slovan Bratislava è in programma martedì 20 ottobre alle 21 allo Stadio Olimpico. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky e streaming su Now.

Roma-Slovan Bratislava: probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Cristian Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Touré