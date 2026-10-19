Allegri, scudo Napoli e futuro: "Niente è facile, se sono stati scelti...". E Meret: "Dobbiamo affrontare questi eventi"

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Bodo Glimt, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le insidie del match e il momento attraversato dalla squadra azzurra. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di ritrovare la vittoria, soffermandosi sulle difficoltà delle ultime partite, sulla condizione dei giocatori e sulla necessità di mantenere fiducia nel gruppo.

Arriva il Bodo: "In Champions niente è facile"

Sulle difficoltà della sfida contro il Bodo Glimt, Allegri spiega: "Una gara complicata, indipendentemente dai risultati che abbiamo fatto. Il Bodo ha fatto una buona Champions lo scorso anno, è bravo nel blocco basso e in contropiede. Noi dobbiamo avere tecnica e qualità nei passaggi per fare una prestazione che ci porti i tre punti". Il tecnico ribadisce poi il valore dell'avversario e l'importanza di non sottovalutare l'impegno europeo: "Partita difficile contro una squadra forte, a Monaco ha fatto una grande partita nonostante il risultato. Servirà una grande partita e rispetto per l'avversario, in Champions non ci sono partite facili". Sul momento attraversato dal Napoli e sulla necessità di tornare al successo, prosegue: "Da questi momenti ci dobbiamo passare per uscirne. Lo possiamo fare solo noi. Dobbiamo cercare il risultato che ci manca, in Champions ancora non lo abbiamo ottenuto. Se vinciamo domani magari vedremo le cose in un altro modo. Bisogna però migliorare, recuperare diversi giocatori che non sono al top della condizione. Bisogna farlo con totale serenità, senza avere l'ansia o la fretta. Le qualità di una squadra non si capovolgono per la mancanza di due risultati. Dobbiamo andare a togliere le mancanze che abbiamo avuto durante le partite. Anche a Venezia abbiamo creato tanto, ma il risultato dice che il Napoli non ha giocato una grande partita. Magari meglio vincere di un gol con un tiro in porta, ma l'equilibrio non è di questo mondo, che è bellissimo per questo".

Scudo Allegri: "Vanno difesi"

Allegri si sofferma poi sulle critiche ricevute dalla squadra, difendendo i suoi giocatori e ribadendo la fiducia nelle scelte della società: "Mi metto in discussione ogni giorno e lo farò sempre. Quando mancano i risultati ci manca da fare un centimetro in più e ora bisogna farne due. I ragazzi stanno lavorando bene, mi dispiace che qualcuno sia stato criticato oltre modo perché comunque fanno parte della rosa del Napoli. Se sono stati scelti dal Napoli sono in condizione di giocare con la maglia del Napoli. Vanno difesi e aiutati nei momenti difficili. I ragazzi hanno tutti la mia fiducia, altrimenti bisogna buttarne a mare dieci. Siccome il mercato è chiuso non possiamo cambiare dieci giocatori a settimana. La società ha fatto delle valutazioni, quindi bisogna credere nei giocatori del Napoli". Tornando alla sconfitta dell'ultimo turno, il tecnico aggiunge: "Dispiaciuto da quanto successo sabato, abbiamo interrotto una buona serie. Nell'arco di un'annata momenti difficili ci sono, speriamo che dopo questo inizieremo a dare continuità". Sulla prestazione di Venezia e sulle occasioni non sfruttate, prosegue: "Le partite durano 90 minuti e ci sono gli avversari. A Venezia forse potevamo allungare di più con inserimenti da dietro. Chiaro che il risultato condizioni il giudizio, poi sicuramente potevamo fare meglio".

Il tecnico azzurro affronta anche il tema delle scelte tattiche e della gestione della rosa, considerando il calendario particolarmente intenso: "Se il problema fosse la tattica o gli uomini? Io devo valutare Venezia? Sicuramente nel primo tempo non siamo stati brillantissimi, ma abbiamo avuto due o tre occasioni per fare gol. Secondo tempo discreto con buone occasioni, poi ripeto, abbiamo nove partite in un mese e poi altre nove dopo la seconda sosta. Non possiamo pensare che giochino sempre gli stessi undici, abbiamo venti giocatori e tutti possono giocare". Infine, sulla possibilità di schierare una difesa a tre o a quattro contro il Bodo Glimt, Allegri chiarisce: "Dipende da chi gioca a destra. Noi domani dobbiamo giocare una partita qualitativamente valida, in questo momento manchiamo in alcuni momenti dove prendiamo gol, come a Venezia, Firenze e Milan".