Como-Manchester United: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
COMO - Ritrovato il successo grazie al 3-1 rifilato alla Fiorentina al Franchi, mercoledì 21 ottobre alle ore 18.45 il Como ospita al Sinigaglia il Manchester United nel terzo turno della fase campionato di Champions League. Dopo il roboante 4-1 con cui hanno annientato il Lipsia nell'esordio assoluto nella competizione, i lariani sono incappati in un brutto ko a Rotterdam al De Kuip contro il Feyenoord: avanti con Diao, i ragazzi di Cesc Fabregas si sono sciolti come neve al solo subendo il ritorno degli avversari e reagendo solo nel finale con l'inutile gol del 3-2 al 93' di Douvikas. Stesso percorso per i Red Devils che dopo il 4-0 al debutto all'Old Trafford contro il Sabah sono caduti al Metropolitano contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone (2-0). Momento complicato per gli inglesi di Michael Carrick che in campionato sono reduci da tre 1-1 consecutivi e in sette giornate hanno ottenuto una sola vittoria, quella per 5-2 in casa contro l'Ipswich.
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Como-Manchester United: diretta tv e streaming
Como-Manchester United, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Como-Manchester United
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. Allenatore: Carrick.
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