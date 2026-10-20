Diretta Champions, Napoli-Bodo e Roma-Bratislava in tempo reale: come se la giocano Allegri e Gasp

20:44

Yaya Touré, le parole prima della Roma

Il tecnico dello Slovan Bratislava torna all'Olimpico dopo il trionfo in Champions con il Barcellona del 2009: "Ero in campo, sempre un piacere perché ho ricordi splendidi. Ma oggi è un'altra partita e sono curioso di vedere la mia squadra". Poi aggiunge: "Abbiamo grande rispetto della Roma. Sappiamo che sarà difficile perché nell'ultima partita sono stati sfortunati e meritavano di vincere. Sappiamo che vorranno reagire con noi, poi vediamo se riusciremo a portare a casa il risultato".

20:30

D'Amico prima di Roma-Slovan Bratislava

Il ds giallorosso riparte dalla notte col Real Madrid: "7 minuti senza respirare. Il calcio è questo e la Champions è difficile, ma restano negli occhi 80 minuti spettacolari. L'aspetto negativo col Real sono i punti, ma abbiamo vissuti una grande serata con aspetti positivi". Poi sull'ultima di campionato: "Una bella serata, eravamo curiosi anche noi, ma aldilà della carta d'identità se il mister ha giocatori validi li fa giocare. Non era semplice col Genoa, i ragazzi sono stati bravi e siamo contenti di poter contare su una discreta rosa". E sul mercato chiosa: "Gennaio è tanto lontano, ora ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo e poi a gennaio ci metteremo il massimo per dare risorse al mister".

20:25

"Allegri non è in discussione": parla Manna

Il ds azzurro: "Confronto quotidiano quando si vince e si perde, poi se si perde male a Venezia il presidente vuole essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare, come ha detto Scott, bisogna vincere perché siamo a 0 e poi al campionato. Dobbiamo uscire da una situazione non piacevole". Sul tecnico: "Non è in discussione. La rosa ha il bisogno di fare delle cose, ma bisogna analizzare bene. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e uscire da una situazione con prestazioni e risultati". E sul mercato conclude: "Bisogna fare analisi corrette. Ci sono altre squadre con la stessa età media che abbassano con i 2005 e i 2006. Di Lorenzo, Lobotka, Rrahmani e Politano bisogna ringraziarli solamente, poi bisogna ringiovanire come abbiamo fatto in questi anni. Questa estate no, ma non è un problema. Bisogna stringere i denti e lavorare per i risultati"

20:16

Carica McTominay prima del match

Il centrocampista scozzese sta recuperando dopo lo stop: "Sto bene, passo dopo passo recuperi e ritrovi il pieno stato di forma. Non vedo l'ora di tornare di giocare per cambiare lo slancio alla squadra". Un messaggio chiaro alla squadra: "In questo momento è difficile, quindi solo una cosa 'zitti e lavorare', sempre". E chiude: "Penso che tutto il centrocampista abbia grande qualità, abbiamo tante opzioni, tutti saranno utili, è un gioco di squadra e tutti devono aiutare".

20:11

Allegri prima di Napoli-Bodo Glimt

Il tecnico del Napoli prima del match: "Bisogna fare una prestazione tecnica buona perché loro si chiudono bene col blocco basso e poi bisogna evitare di fidarci troppo senza prevedere degli errori come successo a Venezia. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori come Anguissa e Politano, vediamo se torna Vergara anche se sarà difficile. Ci vuole pazienza perché le qualità la squadra ce l'ha, ci stanno penalizzando i dettagli". Su De Bruyne regista: "Una scelta perché Lobotka e Gilmour hanno giocato molto. Anguissa rientra da un infortunio non ha 90 minuti nelle gambe, ma meglio metterlo titolare che perderlo appena entrato in campo. Nel caso ho un cambio in più. ma non succederà". Poi conclude: "Champions diversa la campionato, bisogna essere ordinati e non perdere mai la pazienza. Gli ultimi minuti possono cambiare tutto. Giocare fino a che l'arbitro non fischia. Ci vuole entusiasmo e tanta tecnica, precisione nei passaggi e andarsi a prendere le cose. Ripeto sempre che la squadra ha valori e non li perde in un attimo, noi dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, ma senza ansia e fretta che ti portano a sbagliare".

19:53

Le formazioni ufficiali di Roma-Slovan Bratislava

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Gajdos, Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Marcelli, Camara. Allenatore: Touré.

19:52

Napoli-Bodo Glimt: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri



BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen

19:48

Le parole di Balerdi

Le parole del difensore argentino appena arrivato allo Stadio Olimpico. Sulla sua posizione in difesa, questa sera da centrale dei tre: "Mi sento bene, abbiamo tutti giocatori forti. Ghilardi ed Hermoso, Ndicka e Mancini, tutti sanno cosa devono fare. Oggi il mister ha scelto così e andiamo avanti". Su Gasperini: "Un allenatore fortissimo che sa quello che vuole fare. Mi piace la sua passione ei suoi allenamenti, in campo ti senti con tanta fiducia ed è molto importante". E sui tanti argentini: "Siamo tanti. Prima di arrivare mi hanno detto vieni qua che siamo tanti, mi hanno ricevuto benissimo e sono contento. Dobbiamo vincere e lasciare la Roma più in alto possibile".

19:47

Gasperini e le condizioni di Dybala

Parla alla vigilia della sfida con lo Slovan Bratislava, il tecnico giallorosso. Ecco cosa ha detto sull'infortunio della Joya. LEGGI TUTTO

19:40

Allegri, le parole della vigilia

Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa per presentare il delicato match contro il Bodo Glimt che arriva dopo il pesante ko in campionato a Venezia. LEGGI TUTTO

19:30

Roma-Slovan Bratislava: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ghilardi, Rensch, Molina, Mora, Castro.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Mustafic; Barseghyan, Martínez, Camara; Griger. Allenatore: Touré.

A disposizione: Popovic, Tomasko, Camara, Tomanek, Maros, Matsuoka, Sporar, Wimmer, Ibrahim, Yirajang, Gajdos, Matsuoka, Marcelli, Cerepkai, Maros.

19:30

Napoli-Bodo/Glimt: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; McTominay, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Beukema, Spinazzola, Gilmour, Anguissa, Giovane, Lucca.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.

A disposizione: Faye Lund, Andersen, Nielsen, Bjortuft, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Maatta, Sanyang.

Stadio Olimpico, Roma; Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.