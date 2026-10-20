Champions League
martedì 20 ottobre 2026
Diego Armando Maradona
21:00
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martedì 20 ottobre 2026
Diego Armando Maradona
Arbitro José María Sánchez Martínez
Arbitro José María Sánchez Martínez
21:00
Diretta Champions, Napoli-Bodo e Roma-Bratislava in tempo reale: come se la giocano Allegri e Gasp
Non c'è altra strada che la vittoria per Roma e Napoli, chiamate a raccogliere i primi 3 punti in Champions rispettivamente contro Slovan Bratislava e Bodo Glimt. La prossima uscita in Europa vedrà i giallorossi di Gasperini impegnati contro il Manchester United all'Old Trafford mentre gli azzurri di Allegri saranno ospiti del Porto. Benvenuti alla diretta di Roma-Bratislava e Napoli-Bodo: fischio d'inizio ore 21 su entrambi i campi!
20:46
Napoli-Bodo Glimt: i numeri
Ecco le statistiche prima della sfida del Maradona
20:44
Yaya Touré, le parole prima della Roma
Il tecnico dello Slovan Bratislava torna all'Olimpico dopo il trionfo in Champions con il Barcellona del 2009: "Ero in campo, sempre un piacere perché ho ricordi splendidi. Ma oggi è un'altra partita e sono curioso di vedere la mia squadra". Poi aggiunge: "Abbiamo grande rispetto della Roma. Sappiamo che sarà difficile perché nell'ultima partita sono stati sfortunati e meritavano di vincere. Sappiamo che vorranno reagire con noi, poi vediamo se riusciremo a portare a casa il risultato".
20:30
D'Amico prima di Roma-Slovan Bratislava
Il ds giallorosso riparte dalla notte col Real Madrid: "7 minuti senza respirare. Il calcio è questo e la Champions è difficile, ma restano negli occhi 80 minuti spettacolari. L'aspetto negativo col Real sono i punti, ma abbiamo vissuti una grande serata con aspetti positivi". Poi sull'ultima di campionato: "Una bella serata, eravamo curiosi anche noi, ma aldilà della carta d'identità se il mister ha giocatori validi li fa giocare. Non era semplice col Genoa, i ragazzi sono stati bravi e siamo contenti di poter contare su una discreta rosa". E sul mercato chiosa: "Gennaio è tanto lontano, ora ci concentriamo sui ragazzi che abbiamo e poi a gennaio ci metteremo il massimo per dare risorse al mister".
20:25
"Allegri non è in discussione": parla Manna
Il ds azzurro: "Confronto quotidiano quando si vince e si perde, poi se si perde male a Venezia il presidente vuole essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare, come ha detto Scott, bisogna vincere perché siamo a 0 e poi al campionato. Dobbiamo uscire da una situazione non piacevole". Sul tecnico: "Non è in discussione. La rosa ha il bisogno di fare delle cose, ma bisogna analizzare bene. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e uscire da una situazione con prestazioni e risultati". E sul mercato conclude: "Bisogna fare analisi corrette. Ci sono altre squadre con la stessa età media che abbassano con i 2005 e i 2006. Di Lorenzo, Lobotka, Rrahmani e Politano bisogna ringraziarli solamente, poi bisogna ringiovanire come abbiamo fatto in questi anni. Questa estate no, ma non è un problema. Bisogna stringere i denti e lavorare per i risultati"
20:16
Carica McTominay prima del match
Il centrocampista scozzese sta recuperando dopo lo stop: "Sto bene, passo dopo passo recuperi e ritrovi il pieno stato di forma. Non vedo l'ora di tornare di giocare per cambiare lo slancio alla squadra". Un messaggio chiaro alla squadra: "In questo momento è difficile, quindi solo una cosa 'zitti e lavorare', sempre". E chiude: "Penso che tutto il centrocampista abbia grande qualità, abbiamo tante opzioni, tutti saranno utili, è un gioco di squadra e tutti devono aiutare".
20:11
Allegri prima di Napoli-Bodo Glimt
Il tecnico del Napoli prima del match: "Bisogna fare una prestazione tecnica buona perché loro si chiudono bene col blocco basso e poi bisogna evitare di fidarci troppo senza prevedere degli errori come successo a Venezia. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori come Anguissa e Politano, vediamo se torna Vergara anche se sarà difficile. Ci vuole pazienza perché le qualità la squadra ce l'ha, ci stanno penalizzando i dettagli". Su De Bruyne regista: "Una scelta perché Lobotka e Gilmour hanno giocato molto. Anguissa rientra da un infortunio non ha 90 minuti nelle gambe, ma meglio metterlo titolare che perderlo appena entrato in campo. Nel caso ho un cambio in più. ma non succederà". Poi conclude: "Champions diversa la campionato, bisogna essere ordinati e non perdere mai la pazienza. Gli ultimi minuti possono cambiare tutto. Giocare fino a che l'arbitro non fischia. Ci vuole entusiasmo e tanta tecnica, precisione nei passaggi e andarsi a prendere le cose. Ripeto sempre che la squadra ha valori e non li perde in un attimo, noi dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte, ma senza ansia e fretta che ti portano a sbagliare".
19:53
Le formazioni ufficiali di Roma-Slovan Bratislava
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Gajdos, Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Marcelli, Camara. Allenatore: Touré.
19:52
Napoli-Bodo Glimt: le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri
BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen
19:48
Le parole di Balerdi
Le parole del difensore argentino appena arrivato allo Stadio Olimpico. Sulla sua posizione in difesa, questa sera da centrale dei tre: "Mi sento bene, abbiamo tutti giocatori forti. Ghilardi ed Hermoso, Ndicka e Mancini, tutti sanno cosa devono fare. Oggi il mister ha scelto così e andiamo avanti". Su Gasperini: "Un allenatore fortissimo che sa quello che vuole fare. Mi piace la sua passione ei suoi allenamenti, in campo ti senti con tanta fiducia ed è molto importante". E sui tanti argentini: "Siamo tanti. Prima di arrivare mi hanno detto vieni qua che siamo tanti, mi hanno ricevuto benissimo e sono contento. Dobbiamo vincere e lasciare la Roma più in alto possibile".
19:47
Gasperini e le condizioni di Dybala
Parla alla vigilia della sfida con lo Slovan Bratislava, il tecnico giallorosso. Ecco cosa ha detto sull'infortunio della Joya. LEGGI TUTTO
19:40
Allegri, le parole della vigilia
Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa per presentare il delicato match contro il Bodo Glimt che arriva dopo il pesante ko in campionato a Venezia. LEGGI TUTTO
19:30
Roma-Slovan Bratislava: le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ghilardi, Rensch, Molina, Mora, Castro.
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Mustafic; Barseghyan, Martínez, Camara; Griger. Allenatore: Touré.
A disposizione: Popovic, Tomasko, Camara, Tomanek, Maros, Matsuoka, Sporar, Wimmer, Ibrahim, Yirajang, Gajdos, Matsuoka, Marcelli, Cerepkai, Maros.
19:30
Napoli-Bodo/Glimt: le probabili formazioni
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; McTominay, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Beukema, Spinazzola, Gilmour, Anguissa, Giovane, Lucca.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
A disposizione: Faye Lund, Andersen, Nielsen, Bjortuft, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Maatta, Sanyang.
Stadio Olimpico, Roma; Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.
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