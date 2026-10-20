Mourinho scarica Vinicius: "Al Real di intoccabile c'è solo lo stemma"

"Vinicius? La maglia e lo stemma sono intoccabili. Non mi piace questo concetto di giocatore intoccabile. Ciò che li rende intoccabili non è il loro status, la fascia da capitano o quanto sono stati pagati per loro. Ciò che li rende intoccabili è quello che fanno in campo". Così Josè Mourinho, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro il Lipsia, in programma questo mercoledì. "Il Lipsia non è la squadra che ha perso malamente a Monaco; è la squadra con tre punti che vuole qualificarsi. Abbiamo vinto tre partite in poco tempo, e l'ultima l'abbiamo vinta giocando molto bene e offrendo una prestazione completa, ma dobbiamo continuare così. Domani avremo un arbitro di prim'ordine (il romeno Istvan Kovacs, ndr). È incredibilmente talentuoso e ha una personalità fantastica. Ho la sensazione che sia così bravo che il VAR non avrà un ruolo significativo nella partita, e sono molto contento di avere un arbitro come lui in una partita così", ha aggiunto.