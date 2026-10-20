“Inter tra le candidate Champions, tocca dare il 110%”: lo Shakhtar non si inchina

In campionato la sinfonia è sempre la stessa, con la sola differenza che quest'anno lo Shakhtar dopo nove gare ha solamente due punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La vera novità, piuttosto, è in Champions , dove i campioni d'Ucraina sono ancora imbattuti dopo due gare (pareggio 1-1 al debutto in trasferta contro il Psv Eindhoven e vittoria per 3-1 contro l'Aek settimana scorsa) e soltanto due volte nelle loro 19 apparizioni nella storia del torneo sono riusciti a restare imbattuti dopo le prime tre gare (nell'edizione 2012/13 e nel 2014/15). Motivo in più per provare a mettere a segno un altro colpo a San Siro, magari provando a imitare quanto fatto dal Bruges settimana scorsa: " Dobbiamo prima di tutto rispettare l'Inter, non sono diversi dal Psg o dal Barcellona , stanno facendo anche loro cose di altissimo livello - ha detto l'allenatore Arda Turan in conferenza -. L'Inter ha zero punti, ma viene da due partite di ottimo livello ed è candidata alla vittoria finale. Sanno fare bene tante cose diverse, noi dovremo essere bravi anche a gestire alcuni momenti della partita".

Le parole di Arda Turan

"L'Inter è tra le squadre che segnano di più e calciano di più in porta, dobbiamo esserne consapevoli. Hanno vinto tantissime partite in Europa negli ultimi anni, sono arrivati due volte in finale di Champions League e bisogna essere preparati ad affrontarli. Domani dovremo dare il 110%". Ritrovare il capitano della Turchia Calhanoglu sarà emozionante ("È come un fratello per me, gli voglio davvero bene. Rappresenta la Turchia all'estero e per questo devo ringraziarlo, è un esempio per tanti bambini"), ma ancora di più lo sarà l'impatto con San Siro: "È un tempio del calcio, uno dei posti più belli in cui giocare. Vincere qui domani avrebbe un sapore diverso, noi stiamo lottando per un Paese, vogliamo far vedere che non stiamo mollando. L'Ucraina sta mostrando una grande resilienza e anche noi vogliamo inseguire l'obiettivo di qualificarci alla prossima fase di Champions League, sarebbe un sogno raggiungerlo pur senza giocare in casa nostra".

Bondar: "Cercheremo di rendere gli ucraini orgogliosi"

Grandi motivazioni, non solo calcistiche, anche da parte del difensore Bondar: "Domani affronteremo un'Inter molto motivata perché è a zero punti, saranno molto aggressivi, giocheranno in casa e vorranno fare bella figura sbloccandosi nel loro stadio. Noi cercheremo di rendere gli ucraini orgogliosi di noi e regalargli una gioia, sogniamo un successo e speriamo che diventi realtà. Nel nostro Paese è in corso una guerra per l'aggressione russa, speriamo di dare felicità e gioia alla nostra gente almeno per 90 minuti. Sentiamo il loro supporto, ma sentiamo anche il peso del momento che il nostro Paese sta affrontando".