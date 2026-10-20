Allegri: “Il risultato cambia l’opinione, siamo ancora fragili. De Bruyne si divertirà”

Max Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in Champions League contro il Bodo/Glimt con il punteggio di 4-3 arrivata grazie alla doppietta di un ritrovato McTominay . Il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Abbiamo sbagliato molte situazioni all'inizio della partita, ma in Champions non è facile. Quando siamo al limite passano troppe palle dentro, non può passare in mezzo a quattro. Dobbiamo fare un lavoro sulla traiettoria di passaggio perché poi riparti in contropiede. De Bruyne ? E' un giocatore straordinario e gli ho detto che si divertirà davanti alla difesa. Ha il corto, ha il lungo e poi Lobotka doveva avere un po' di riposo".

Le parole di Allegri

"Anguissa era fermo da due mesi e ha fatto 60 minuti, McTominay ha fatto doppietta ma non è ancora il vero Scott. Altri devono trovare la condizione - aggiunge il tecnico degli azzurri -. Sul blocco basso non possiamo far passare troppe palle dentro, bisogna lavorare sugli intercetti. A Venezia e Firenze abbiamo avuto occasioni in cui sono state sbagliate scelte sull'ultimo passaggio. Anche contro Inter e Como. La sensazione è quella che quando siamo nella nostra metà campo siamo fragili".

Il siparietto con Gasperini

Il tecnico del Napoli si incrocia, attraverso le telecamere, con Gasperini collegato da Roma. Il tecnico giallorosso, in vista del prossimo appuntamento l'uno contro l'altro, dice: "Max arrivo, dai che abbiamo vinto tutti e due e siamo col morale alto". Allegri risponde: "Noi ne avevamo più bisogno di voi", e Gasperini lo richiama scherzando: "Ora basta però".