Psg-Barcellona senza senso, manita City. L’Atletico frena, Liverpool-Villarreal 4-3

Il Paris Saint-Germain non fa sconti al Parco dei Principi e dà spettacolo contro il Barcellona di Flick: ad aprire le marcature è il solito Doue che al 38' mette fuori gioco la difesa blaugrana. Nel secondo tempo la gara sembra indirizzata verso l'equilibrio, con il classe 2007 Xavi Espart che trova la rete - prima in Champions League - del pareggio al 55'. Circa 20' più tardi, lo scenario che si ripresenta è lo stesso: gol del vantaggio dei parigini con Lucas Hernandez al 72', gol del pari di Yamal sette minuti dopo. Gli ultimi 10' restituiscono però il risultato definitivo: prima Vitinha all'81' e poi Fabian Ruiz all'86' consegnano alla squadra di Luis Enrique un successo fondamentale che porta il PSG al primo posto in classifica a quota 9. Prima sconfitta per il Barcellona che resta fermo a 6 punti. Nel corso della gara il bruttissimo infortunio di Kvaratskhelia , il quale ad inizio secondo tempo a seguito di un contrasto, è crollato a terra. La torsione del ginocchio è stata decisamente innaturale, e la preoccupazione che possa trattarsi della rottura del crociato è elevatissima...

Liverpool e City a valanga: Villarreal e AEK Atene ko

Partita scoppiettante quella andata in scena questa sera tra Liverpool e Villarreal ad Anfield. Gli ospiti fanno sin da subito la voce grossa, con Mikataudze e Carmona che portano il club spagnolo in vantaggio di due reti alla mezz'ora. Mac Allister ed Araujo riportano la gara in parità a pochissimi istanti dalla fine del primo tempo, con l'argentino che completerà la rimonta nel corso del secondo tempo. Al 68' Wirtz firma il gol del 4-2, al quale risponderà Oluwaseyi all'87' per il 4-3 definitivo. Dilaga anche il Manchester City contro i greci dell'AEK Atene: Anderson e Cherki si affiancano alla tripletta di Foden nel 5-1 inflitto dai Citizens al club giallonero, che ha provato ad entrare in partita al 52' con la rete di Pilo sul momentaneo 2-1, senza però riuscirci.

L'Atletico pareggia a Stoccarda: David non punge

L'Atletico Madrid di David non va oltre il pari in casa dello Stoccarda: in vantaggio ci vanno i padroni di casa al 37' grazie alla rete di Leweling. I Colchoneros riportano la gara in parità al 47' con Julian Alvarez, tornato al gol dopo un lunghissimo periodo di digiuno e la vicenda che lo ha tenuto fuori dal campo per più partite. 45' in campo per l'ex attaccante della Juventus, che ha lasciato il posto a Lookman, autore dell'assist per la rete dell'1-1 definitivo. Vince allo Stadio do Dragao contro il Porto il PSV di Bosz, con Til che al 57' sigla la rete del vantaggio definitivo.

Pari Fenerbahce, Guirassy trascina il Dortmund

Pari spettacolo tra Fenerbahce e Slavia Praga, con i padroni di casa che si sono portati sul doppio vantaggio con Aydin e l'ex Marsiglia Greenwood. Al 15' Provod accorcia le distanze, al 90' manda in frantumi le speranze di vittoria del club turco la rete di Kacor, la quale sancirà il pareggio definitivo. Vince il Borussia Dortmund contro il Sabah Baku - squadra dell'Azerbaijan - grazie alla doppietta di Guirassy: il primo gol arriva al 10', con McCarthy che accorcia le distanze al 39'. Nel secondo tempo l'attaccante guineano siglerà il gol vittoria che consegna i tre punti al club giallonero.