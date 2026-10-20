Gasperini: “United e Psg in trasferta? Ogni volta rischiamo di perdere qualcuno…”

La Roma travolge lo Slovan Bratislava 4-0 e vince la sua prima partita della stagione in Champions League . Ad una settimana dalla rimonta beffa subita contro il Real Madrid, l'Olimpico esulta per le reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen . Così come i gol segnati contro la squadra di Yaya Tourè, sono quattro i punti in classifica dei giallorossi, a -7 quindi dalla quota indicata da Gian Piero Gasperini per la qualificazione ai play-off. Prima del big match col Napoli in campionato, il tecnico giallorosso può godersi una prestazione solida in ogni fase di gioco, altermine della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto messo in mostra dai propri calciatori.

Gasperini: "Partite così importanti sono un pericolo"

"La squadra ha morale e sta bene, ma non deve compiacersi troppo, dobbiamo fare le cose essenziali e giocare con continuità anche in serate come questa". Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini fa i complimenti ai suoi dopo il poker allo Slovan Bratislava in Champions League e poco dopo in collegamento su Sky si prepara al derby del sud salutando Massimiliano Allegri in diretta dopo l'altro match di Champions del Napoli di questa sera. "Abbiamo avuto risposte importanti da tutti i giocatori - aggiunge Gasperini - tutti devono essere all'altezza di quello che chiede la Roma, questo ci consente di allargare la rosa. Sfide contro Manchester United e PSG? Il pericolo di giocare tutte queste partite così importanti - evidenzia il tecnico della Roma - è che puoi perdere giocatori, però sono sfide fantastiche che sono bellissime da giocare, la Champions è questa e ti dà una carica incredibile. Era importante fare una partita seria da subito, perché in Champions non ci sono partite facili da giocare". Su Pellegrini ha poi affermato: "Purtroppo recuperiamo Cristante e perdiamo Pellegrini. A questi ritmi si rischia sempre di perderne uno per partita".

Hermoso: "Dobbiamo essere una squadra"

"Per noi era importante continuare a fare le cose bene e vincere. Oggi era una partita tanto importante per noi, dopo la sconfitta sofferta contro il Real. Vincere questa partita è importante per la classifica". Così il difensore della Roma, Mario Hermoso, ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 4-0 sullo Slovan Bratislava in Champions League. "Per noi è importante mantenere la porta inviolata - aggiunge -. Siamo una squadra tosta, che vuole andare forte e fare le cose che chiede il mister. Abbiamo una rosa completa, con giocatori di qualità in ogni reparto. Dobbiamo essere una squadra. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Continuiamo in questa maniera: è bello vedere una Roma così", conclude Hermoso, autore del gol dell'1-0.

Pisilli: "Un onore la fascia da capitano"

"Per me è un onore aver indossato la fascia da capitano. Stiamo crescendo molto come squadra quest'anno. Abbiamo un anno di lavoro alle spalle con il mister, sappiamo meglio cosa ci chiede. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra e fare quello che mi chiede il mister". Così il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 (un gol anche per lui, il primo in Champions League) sullo Slovan Bratislava.