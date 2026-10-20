Champions, finalmente il vero Napoli. Con McTominay è tutta un'altra cosa

Prima di affrontare il Bodo/Glimt, Scott McTominay aveva detto ai compagni: "Dobbiamo stare zitti e lavorare. Sempre". In campo ha dato l'esempio e i compagni lo hanno imitato: si spiega così la prima vittoria del Napoli in Champions dopo il doppio passo falso iniziale con Arsenal e Villarreal. Il 4-3 ai norvegesi, gran bella squadra, vale molto più de tre punti che alimentano la speranza di riguadagnare terreno nella classifica del girone unico. Sono un'iniezione di fiducia per il gruppo che alle spalle si era lasciata la caduta nella Comunità Valenciana e il tonfo di Venezia.