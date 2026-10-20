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Champions, finalmente il vero Napoli. Con McTominay è tutta un'altra cosa

Prima della partita con il Bodo, lo scozzese aveva detto: "Dobbiamo stare zitti e lavorare. Sempre". È stato il migliore in campo. La sua doppietta decisiva per il 4-3 ai norvegesi, prima vittoria partenopea nel torneo, aperta da Politano e chiusa da Giovane

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Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 20.10.2026, 23:45

2 min

McTominayAllegrinapoli

Prima di affrontare il Bodo/Glimt, Scott McTominay aveva detto ai compagni: "Dobbiamo stare zitti e lavorare. Sempre". In campo ha dato l'esempio e i compagni  lo hanno imitato: si spiega così la prima vittoria del Napoli in Champions dopo il doppio passo falso iniziale con Arsenal e Villarreal. Il 4-3 ai norvegesi, gran bella squadra, vale molto più de tre punti che alimentano la speranza di riguadagnare terreno nella classifica del girone unico. Sono un'iniezione di fiducia per il gruppo  che alle spalle si era lasciata la caduta  nella Comunità Valenciana e il tonfo di Venezia.

Il ritorno di McTominay

Dimostrano quanto il prepotente ritorno dello scozzese, di nuovo ai massimi livelli che lo contraddistinguono, possa imprimere una sterzata al cammino di Allegri, in campionato e in Europa. Inoltre, il proscenio conquistato da Politano con il suo bellissimo gol lampo e il primo, sospiratissimo centro di Giovane con il concorso di Bjortuf, concorrono a innervare lo spirito di un Napoli che aveva bisogno di una vittoria così. Certo, non si devono né trascurare né sottacere i black out che hanno permesso al Bodo di tornare in partita prima del 4-2, ma contava vincere e il Napoli ha vinto. Mostrando finalmente quello che può essere il suo vero volto. Scozzese.

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