COMO - Ritrovato il successo grazie al 3-1 rifilato alla Fiorentina al Franchi, alle ore 18.45 il Como ospita al Sinigaglia il Manchester United nel terzo turno della fase campionato di Champions League. Dopo il roboante 4-1 con cui hanno annientato il Lipsia nell'esordio assoluto nella competizione, i lariani sono incappati in un brutto ko a Rotterdam al De Kuip contro il Feyenoord: avanti con Diao, i ragazzi di Cesc Fabregas si sono sciolti come neve al solo subendo il ritorno degli avversari e reagendo solo nel finale con l'inutile gol del 3-2 al 93' di Douvikas. Stesso percorso per i Red Devils che dopo il 4-0 al debutto all'Old Trafford contro il Sabah sono caduti al Metropolitano contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone (2-0). Momento complicato per gli inglesi di Michael Carrick che in campionato sono reduci da tre 1-1 consecutivi e in sette giornate hanno ottenuto una sola vittoria, quella per 5-2 in casa contro l'Ipswich.