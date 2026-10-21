Como-Manchester United: le formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
COMO - Ritrovato il successo grazie al 3-1 rifilato alla Fiorentina al Franchi, alle ore 18.45 il Como ospita al Sinigaglia il Manchester United nel terzo turno della fase campionato di Champions League. Dopo il roboante 4-1 con cui hanno annientato il Lipsia nell'esordio assoluto nella competizione, i lariani sono incappati in un brutto ko a Rotterdam al De Kuip contro il Feyenoord: avanti con Diao, i ragazzi di Cesc Fabregas si sono sciolti come neve al solo subendo il ritorno degli avversari e reagendo solo nel finale con l'inutile gol del 3-2 al 93' di Douvikas. Stesso percorso per i Red Devils che dopo il 4-0 al debutto all'Old Trafford contro il Sabah sono caduti al Metropolitano contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone (2-0). Momento complicato per gli inglesi di Michael Carrick che in campionato sono reduci da tre 1-1 consecutivi e in sette giornate hanno ottenuto una sola vittoria, quella per 5-2 in casa contro l'Ipswich.
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Como-Manchester United: diretta tv e streaming
Como-Manchester United, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Como-Manchester United: le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Tielemans, Santos; B. Fernandes, Mount, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Carrick.
ARBITRO: Jablonski (Germania). ASSISTENTI: Beitinger-Kempter (Germania). IV UFFICIALE: Reichel (Germania). VAR: Dingert (Germania). ASS. VAR: Storks (Germania).
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