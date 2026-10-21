Inter-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MILANO - Vincere e iniziare a muovere la classifica. È questo il diktat in casa Inter, impegnata alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza contro lo Shakhtar Donetsk nel terzo turno della fase campionato della Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Se in Serie A i campioni d'Italia guidano la graduatoria insieme alla Lazio con 19 punti in sette gare, frutto di sei vittorie e un pareggio (2-2 all'Olimpico contro la Roma), nella coppa dalle grandi orecchie l'avvio è stato decisamente peggiore. I ragazzi di Cristian Chivu, infatti, hanno incassato due sconfitte: la prima al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho e la seconda a San Siro contro il Brugge (3-4). Se quella contro i Blancos aveva lasciato dei segnali comunque positivi, quella contro i belgi ha evidenziato le grandi difficoltà di una fase difensiva troppo fragile. La sfida contro gli ucraini, dunque, rappresenta quasi un'ultima spiaggia per centrare almeno i playoff. Vietato dunque commettere altri passi falsi. La squadra di Arda Turan, invece, di punti in cascina ne ha già messi ben quattro: dopo l'1-1 in trasferta all'esordio sul campo del Psv Eindhoven è arrivato il 3-1 in rimonta contro l'Aek Atene. Gli arancioneri guidano invece la classifica del proprio campionato con due lunghezze di vantaggio sul Polyssia, unica formazione in grado di batterli in nove giornate (completano il quadro otto successi).