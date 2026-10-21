Pagelle Roma-Slovan Bratislava: Malen imprendibile, Balerdi super, Pellegrini bravo e sfortunato

ROMA - La Roma travolge lo Slovan Bratislava 4-0 e vince la sua prima partita della stagione in Champions League . Ad una settimana dalla rimonta beffa subita contro il Real Madrid, quando nel giro di sette minuti si vide recuperare dal 3-1 al 3-4, l'Olimpico esulta per le reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen . I giallorossi di Gian Piero Gasperini salgono così a quattro punti in classifica .

Pagelle Roma

Gollini 6 Sostanzialmente inoperoso.

Ghilardi 6.5 La Roma parte talmente lanciata da permettergli di giocare serenamente da primo degli attaccanti.

Balerdi 7 Disinnesca con eleganza ogni possibile pericolo.

Hermoso 7 Come sempre abilissimo nel trovare il tempismo perfetto nelle incursioni.

Koulierakis (32’ st) ng

Molina 7 In costante propensione offensiva, non a caso si trova posto giusto momento giusto per il raddoppio.

De Roon 6 Totalmente e completamente sotto controllo.

Mancini (32’ st) ng.

Pisilli 7 Eredita la fascia da capitano da Pellegrini e la onora con un bel mancino vincente sotto la traversa.

Wesley 7 Incredibilmente non lo marca nessuno, la cosa non lo imbarazza. Anzi ne approfitta.

Rensch (15’ st) 6.5 Finale di buon supporto alla squadra.

Mora 5.5 Gli manca lo spunto conclusivo per essere decisivo tra ultimo passaggio e finalizzazione

Pellegrini 6.5 Disegna calcio, in una posizione da maestro cerimoniere che proprio gli si addice. Peccato per il problema muscolare che lo leva presto dal match.

Soulé (8’ st) 6 Non ha nemmeno bisogno di scalare le marce, la squadra gira al massimo anche senza le sue accelerazioni.

Malen 7 In crescente e insistente ricerca del gol per sé e per i compagni, lo trova su rigore e va a riposarsi in attesa del rientro in Serie A dopo la squalifica.

Castro (15’ st) 6 Buoni minuti di lavoro al centro del reparto.

All. Gasperini 7.5 La Roma parte aggressiva e mantiene l’intensità per tutti i 90 minuti. Si vede chiaramente tramutato in campo quello che chiede ai suoi ragazzi. È la vittoria che sblocca l’Europa, ne segna quattro e ha pure il tempo per far riposare i big in vista del Napoli.

Pagelle Slovan Bratislava

Takac 5.5 Con una difesa che perde acqua da tutte le parti, fa quel che può. Poco.

Blackman 4.5 Schernito da Wesley.

Bajric 5 Si dimentica Hermoso, a Malen può giusto prendere la targa.

Markovic 6 L’unico attento.

Cruz 5 Confuso dai movimenti di fascia dei giallorossi.

Wimmer (37’ st) ng

Gajdos 5 Non si vede mai.

Martinez (24’ st) 6 Un po’ più volenteroso del compagno.

Pokorny 5.5 Regista troppo lento.

Ibrahim 6 L’unico con una cilindrata quanto meno raffrontabile al contesto.

Mustafic (24’ st) 5.5 Ingresso a cose fatte.

Barseghyan 4.5 Prova da incubo.

Yirayang (10’ st) 6 Meritava una chance dall’inizio.

Marcelli 5 Abbandonato a sé stesso.

Suleiman Camara 5.5 Avrebbe fantasia, ma non trova mai la traccia giusta.

Maros (24’ st) 5.5 Sulla falsa riga del compagno.

All. Tourè 5 Lascia in panchina i giocatori di spunto, nella speranza di arroccarsi. Un errore.

Pagella arbitro

Scharer 6.5 Opera con decisione.