Pagelle Napoli-Bodo Glimt: Anguissa e Hojlund non incidono, Politano da record 

NAPOLI - Con la rabbia e con il cuore il Napoli di Massimiliano Allegri trova la prima vittoria in Champions League e batte con un pirotecnico 4-3 il Bodo Glimt. Dopo appena 53 secondi - gol più veloce degli azzurri nella competizione - Politano sblocca il risultato. I norvegesi, però, pareggiano al 27' con l'ex Milan Hauge ma vanno di nuovo sotto a pochi minuti dall'intervallo per la rete di McTominay. Incassato il nuovo pari di Helmersen, lo scozzese colpisce ancora, dopodiché ci pensa un'autorete di Bjortuft a mettere la partita in ghiaccio. Il sigillo in pieno recupero di Fet serve solo per fissare il punteggio finale sul 4-3. Il Maradona può esultare e sabato attende la Roma in campionato.