Pagelle Napoli-Bodo Glimt: Anguissa e Hojlund non incidono, Politano da record
NAPOLI - Con la rabbia e con il cuore il Napoli di Massimiliano Allegri trova la prima vittoria in Champions League e batte con un pirotecnico 4-3 il Bodo Glimt. Dopo appena 53 secondi - gol più veloce degli azzurri nella competizione - Politano sblocca il risultato. I norvegesi, però, pareggiano al 27' con l'ex Milan Hauge ma vanno di nuovo sotto a pochi minuti dall'intervallo per la rete di McTominay. Incassato il nuovo pari di Helmersen, lo scozzese colpisce ancora, dopodiché ci pensa un'autorete di Bjortuft a mettere la partita in ghiaccio. Il sigillo in pieno recupero di Fet serve solo per fissare il punteggio finale sul 4-3. Il Maradona può esultare e sabato attende la Roma in campionato.
Pagelle Napoli
Meret 6 Quando si allontana dai pali, sfiora la frittata in un paio di occasioni. Meglio tra i pali.
Di Lorenzo 6 Spinge da subito sulla fascia destra. Pecca però in copertura, come sul gol dell'1-1.
Rrahmani 6.5 Se la gioca in sicurezza.
Rafa Marin 6 Gara di discreta sostanza, anche nei momenti più tremebondi della squadra di Allegri.
Spinazzola 6 Firma il cross per l’1-0, e pure un assist a Hojlund, non trasformato. Colpevole chiusura mancata sul secondo gol norvegese.
Beukema (34’ st) ng.
Anguissa 5.5 Una serata piuttosto anonima.
Lobotka (14' st) 5.5 Non apporta la necessaria solidità a centrocampo.
De Bruyne 7 Solito lavoro del belga a tutto campo. Lang non gli benedice una verticalizzazione al bacio, McTominay invece sì.
McTominay 7.5 Non perdona a fine prima frazione, quando De Bruyne lo mette in porta. Ma conta ancora di più la doppietta personale nella ripresa.
Politano 7 Segna il gol più veloce nella storia del Napoli in Champions. Prezioso il suggerimento per il tris napoletano.
Olivera (34' st) ng.
Hojlund 5.5 Scatena tutti i suoi cavalli quando può. Gli sarebbe servita una miglior precisione.
Lang 6 Frizzante in avvio, ma gli manca il giusto cinismo per trafiggere la porta norvegese.
Giovane (34' st) 7 Conquista la palla di forza e perora il gol della sicurezza.
All. Allegri 6.5 Una ripresa in grande sofferenza, alla quale sa tuttavia trovare rimedio. Interrompe la striscia personale di cinque ko di fila in Champions.
Pagelle Bodo Glimt
Haikin 5 Attento, quando il Napoli la piazza nello specchio. Però ne becca troppi...
Sjovold 6 Il capitano cresce nel secondo tempo, di pari passo con tutto il Bodo. Perde comunque il pallone del 4-2.
Gundersen 6.5 Ci mette sempre una pezza dove non arrivano i compagni.
Aleesami (39' st) ng.
Bjortuft 5 Sfortunata la sua deviazione sul poker del Napoli.
Bjorkan 5.5 Non sempre a tempo contro le folate di Lang.
Maatta (39' st) ng.
Auklend 5 Mediano di rottura e poco di costruzione. Contro McTominay fatica.
Saltnes (38 st) ng.
Berg 5.5 Qualcosa di buono nei momenti di maggiore spinta.
Fet 6.5 Ha l'illuminazione di servire Hauge nell'azione del pari. Segna pure a partita ormai decisa con un facile tap-in.
Blomberg 5 Nella ripresa invece di indirizzarla in porta da pochi passi, incorna come fosse un vaso di fiori in caduta.
Mvuka (39' st) ng.
Helmersen 6.5 Il guizzo vero lo trova in occasione del 2-2.
Brynhildsen (31’ st) ng.
Hauge 7 Porta scompiglio a sinistra, dalle parti di Di Lorenzo. E infatti è lui a impattarla di giustezza col piattone per la prima rete norvegese.
All. Knutsen 5 Toglietemi tutto, ma non la mia moquette. In casa il Bodo è un leone; fuori molto meno.
Pagella arbitro
Sanchez 6 Partita tutto sommato tranquilla.
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