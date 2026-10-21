Il Barcellona si schianta sul muro Psg: è partita la scalata verso la terza Champions consecutiva

PARIGI (FRANCIA) - Grazie. Non si può che dire questa parola a Paris Saint-Germain e Barcellona per lo spettacolo che hanno offerto ieri sera al Parco dei Principi. È vero, ha vinto la squadra allenata da Luis Enrique, che è dovuta passare dagli stop di Dembelé (probabile stiramento alla coscia sinistra), Marquinhos e, soprattutto, Kvaratskhelia per il quale si teme qualcosa di serio, ma questa partita ha avuto una scenggiatura e uno sviluppo che ha avuto, come resa finale, un capolavoro calcistico. Perché c’è dentro tutto: portieri che parano forte come Joao Garcia del Barcellona, che è strepitoso in più occasioni, pali, occasioni a profusione e cinque gol che hanno scandito l’andamento fantacalcistico tra le due sqaudre che giocano il miglior calcio del mondo.