Il Barcellona si schianta sul muro Psg: è partita la scalata verso la terza Champions consecutiva
PARIGI (FRANCIA) - Grazie. Non si può che dire questa parola a Paris Saint-Germain e Barcellona per lo spettacolo che hanno offerto ieri sera al Parco dei Principi. È vero, ha vinto la squadra allenata da Luis Enrique, che è dovuta passare dagli stop di Dembelé (probabile stiramento alla coscia sinistra), Marquinhos e, soprattutto, Kvaratskhelia per il quale si teme qualcosa di serio, ma questa partita ha avuto una scenggiatura e uno sviluppo che ha avuto, come resa finale, un capolavoro calcistico. Perché c’è dentro tutto: portieri che parano forte come Joao Garcia del Barcellona, che è strepitoso in più occasioni, pali, occasioni a profusione e cinque gol che hanno scandito l’andamento fantacalcistico tra le due sqaudre che giocano il miglior calcio del mondo.
PSG-Barcellona, il gol di Doué sblocca una partita spettacolare
Il Psg è andato a sbattere prima sul palo con Kvaratskhelia e poi, come detto, sulle molteplici parate di Joao Garcia con il Barcellona che fa fatica a uscire dalla morsa del Psg, lasciandole iniziativa e gestione. E così, in mezzo a una continua ricerca del gol, si arriv al momento in cui la partita si stappa: Yamal sbaglia la transizione aerea e consente il recupero del pallone di Joao Neves che va subito da Doué che, a sua volta, trova lo spazio giusto per mandare il pallone nell’angolo basso alla destra di Joan Garcia, con il Barça che prende gol per la diciottesima partita consecutiva in Europa. Il tutto in uno spazio d’esecuzione molto ristretto.
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