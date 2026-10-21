Inter, Chivu allontana le pressioni: "nessun obbligo", ma in Champions è vietato sbagliare 

MILANO - Vietato parlare di obblighi per Cristian Chivu , che si tratti di vincere un trofeo o una partita, però l'Inter questa sera contro lo Shakthar Donetsk non potrà fallire . Anche un pareggio, di fatto, complicherebbe significativamente la rincorsa a uno dei primi otto posti in classifica della Champions. I nerazzurri hanno zero punti dopo i ko con Real Madrid e Brugge, dunque, con un punto contro gli ucraini sarebbero poi costretti a vincere le prossime cinque gare per raggiungere la fatidica quota di 16, quella che da due stagioni separa la qualificazione diretta agli ottavi dalle forche dei playoff (costati la stagione scorsa l'eliminazione per mano del Bodo/Glimt). Missione non semplice dovendo poi fare visita fra le altre a Feyenoord e Dortmund, aspettando in casa Stoccarda e Liverpool. Se poi si ricorda come l'Inter nelle ultime otto partite di Champions, ne abbia vinta una e perse sette, si evince come questa sera Thuram e compagni abbiano un solo risultato a disposizione. Anche se il tema, ieri, è sembrato innervosire Chivu.

Chivu difende l'Inter: «Non abbiamo l’obbligo di vincere la Champions»

«Non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come tali, però non è possibile che se l’Inter perde diventa un dramma nazionale, perché non lo è, non lo è mai stato e non lo sarà neanche in futuro. Ho la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no. Invece possiamo perdere, pareggiare o vincere... - ha tuonato il tecnico nerazzurro -. Si vanno sempre a cercare cose negative o che non funzionano; io sono ottimista, guardo anche il lato positivo che riguarda per esempio la reazione della squadra ai gol subiti. L’ideale sarebbe non incassare gol, trovare equilibrio e maturità. Ma, ripeto, noi non siamo perfetti né come squadra né individualmente, abbiamo anche noi problemi, però mi interessa che il gruppo, chi inizia e chi subentra, faccia di tutto per portare a casa il risultato». Chivu ha poi aggiunto: «Sette sconfitte nelle ultime otto? Io non le ho mai contate, però se mi viene chiesto, rispondo. Siamo consapevoli di questo fatto, non c’è bisogno che ce lo ricordino sempre. Quest’anno abbiamo perso due partite e vogliamo ritrovare di nuovo la sensazione e l’energia che vanno di pari passo con le nostre ambizioni. Si parla troppo del passato, di quello che non abbiamo fatto, noi invece dobbiamo concentrarci e focalizzarci sullo Shakthar». E per concludere: «Non abbiamo mai detto che dobbiamo vincere la Champions, piuttosto che la Champions è un sogno ed è ancora così, però in questo momento, dopo due sconfitte, è meglio pensare alla gara con lo Shakthar. Vincere una partita in Champions è la priorità ora».

Inter, Chivu si assume le responsabilità: «Devo migliorare io prima di tutto»

Chivu ha voluto togliere pressioni alla squadra. Ieri si è più volte preso la responsabilità di quanto sta succedendo e quando accaduto finora in Champions: «Servono più attenzione, preoccupazione e motivazione, entrare meglio nella lettura della gara, però è una cosa che riguarda me. Tutto quello che accade in campo, soprattutto nelle cose negative e gli errori individuali, è perché magari manca quell'energia che non sono riuscito a trasmettere. Questo gruppo gioca da sette anni con determinate pressioni - ha chiosato il tecnico nerazzurro -, ha forti aspettative perché si è guadagnato questa considerazione con la sua competitività in campo in Italia e in Europa, dove tutti vogliono battere l'Inter. Era così anche ai miei tempi, è normale. Io ho l’obbligo di prendermi certe responsabilità: se l’allenatore non è il principale colpevole, di cosa parliamo? Quindi devo migliorare io prima di tutto».