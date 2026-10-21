Kvaratskhelia, rottura del crociato! Psg a pezzi, anche Dembele ko

Brutte notizie per la squadra di Luis Enrique. L'attaccante ex Napoli dovrà stare fermo per diverso tempo
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Pubblicato il 21.10.2026, 11:22 (Aggiornato il 21.10.2026, 11:40)

2 min

KvaratskheliapsgDembele

Una brutta tegola si abbatte sul Psg campione d'Europa. La diagnosi per Khvitcha Kvaratskhelia è confermata: l'attaccante georgiano, uscito dal campo dopo un'ora di gioco martedì sera in Champions League durante la vittoria del Psg contro l'FC Barcellona (4-2), ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ex giocatore del Napoli "sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni", ha reso noto il club in un comunicato medico. Per Kvaratskhelia di fatto la stagione è già finita. Infortunio decisamente grave quello rimediato dall'ex attaccante del Napoli, che dopo un violento scontro con Xavi Espar si è subito contorto per il dolore, tenendosi il ginocchio. La dirigenza parigina aveva preferito attendere l'esito della risonanza magnetica prevista per oggi, limitandosi a dichiarare che "è difficile fare una prognosi", ma adesso è arrivata la conferma.

Anche Dembélé e Marquinhos ko

Il Psg ha inoltre fornito aggiornamenti su Ousmane Dembélé e Marquinhos, anch'essi infortunatisi nel corso della stessa partita. Il primo ha riportato "una lesione alla coscia sinistra", il secondo una "lesione alla coscia destra". Entrambi dovranno sottoporsi a cure "nelle prossime settimane". Il prossimo 25 novembre il Psg affronterà in Champions League a Parigi la Roma di Gasperini, mentre il macht nell'Europa che conta con il Como di Fabregas è in programma il 20 gennaio 2027.

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