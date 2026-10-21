È già una storica serata al Sinigaglia, dove il Como affronta per la prima volta il Manchester United: in palio, i 3 punti validi per la 3ª giornata di Champions League. Fabregas e Carrick si presentano all'appuntamento dopo le sconfitte contro Feyenoord e Atletico Madrid. L'agenda europea dei lariani mette poi in programma la sfida esterna contro il Lens (04/11), mentre i Red Devils riceveranno la Roma (03/11). Benvenuti alla diretta di Como-Manchester United: fischio d'inizio ore 18.45!

17:45 Fabregas e Carrick in Champions: numeri a confronto

17:40

Nico Paz: “Non il miglior momento dello United”

Così Nico Paz in conferenza stampa: "La gara contro il Manchester United è un premio a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, meritiamo di giocare partite del genere. Abbiamo tanta voglia e siamo orgogliosi di poterla giocare. Le critiche? Sto facendo un gran inizio di stagione, i numeri non sono la cosa più importante. Sono felice del mio percorso in questo inizio stagione. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita se vogliamo vincere, hanno ottimi calciatori e un gran allenatore. Magari non stanno vivendo il loro miglior momento, ma sarà una partita difficile". Qui la conferenza completa.

17:36

Como-Manchester United: le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Tielemans, Santos; B. Fernandes, Mount, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Carrick.

17:35

Fabregas: "Voglio restare al Como a lungo"

Così Fabregas in conferenza stampa, dove è stato invitato a rispondere sulle indiscrezioni che lo vedono sulla panchina dei Red Devils: “Io al posto di Carrick? Non rispondo, perché mi sembra una domanda brutta, senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Carrick”. E ancora: “Dico sempre a Mirwan Suwarso che voglio restare a lungo qui perché do tanto importanza a quello che facciamo”. Qui la conferenza completa.

17:20

La direzione arbitrale di Como-Manchester United

Arbitro : Jablonski (Germania)

: Jablonski (Germania) Assistenti : Beitinger–Kempter (Germania)

: Beitinger–Kempter (Germania) Quarto uomo : Reichel (Germania)

: Reichel (Germania) Var : Dingert (Germania)

: Dingert (Germania) Ass. Var: Storks (Germania)

17:15

Como-Manchester United: le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Ginelli, Sanchez, Milla, Dossena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Cassano.

Indisponibili: Chalobah, Diao, Rodriguez, Kean.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Bruno Fernandes; Mbeumo. Allenatore: Carrick.

A disposizione: Darlow, Mee, Amass, Armer, Cunha, Fletcher, Lacey, Mount, Zirkzee.

Indisponibili: Dorgu, Heaven, Martínez, Mainoo, Rashford, Sesko, Shaw, Ugarte.

Squalificati: Yoro.

Diffidati: nessuno.

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.