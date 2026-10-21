Il Real Madrid asfalta il Lipsia. Pari spettacolo tra Bayern e Arsenal, poker Galatasaray

Il Real Madrid di Mourinho vince ancora e lo fa in grande stile contro il Lipsia : i Blancos rifilano un poker al club tedesco firmato Bernardo Silva, Guler, Mbappé e Diomande, con Gomis che ha siglato il gol del 3-1 provando ad accorciare le distanze per il club della Red Bull. Punteggio pieno per il Real, che ha portato a casa due vittorie contro Inter e Roma nelle prime due giornate. Alla prossima la squadra di Mourinho se la vedrà con l'AEK Atene. Bayern Monaco ed Arsenal si dividono la posta in palio e danno vita ad un match spettacolrare terminato col punteggio di 2-2: Eze e Davis firmano i primi due gol nel primo tempo, poi Kane e Rice siglano le reti del testa a testa andato in scena nel secondo temp: Gunners al 7° posto in classifica, Bayern a quota 5 dopo il pareggio contro il Viking all'ultima giornata in Champions League .

Galatasay a valanga sul Lille, bene l'Aston Villa

Il Galatasaray ne fa 4 in casa del Lille: Akgun, Batrakov, Ozer ed Osimhen gli autori delle quattro reti per il club turco, con Diaoune che sigla la doppietta dell'illusione per i francesi che ha portato inizialmente il punteggio sul 2-1 per i padroni di casa. Vince e lo fa nel migliore dei modi l'Aston Villa contro il Viking: la squadra norvegese, che ha messo in seria difficoltà il Bayern Monaco all'ultima giornata, è caduta sotto i colpi dei Villans firmati da Barkley e Buendia nel primo tempo, mentre nel secondo l'autorete di Heggheim ha inflitto il colpo del ko definitivo agli ospiti. Il Viking trova la rete della bandiera con Christiansen all'84'.

Il Brugge vince ancora, colpaccio Lask Linz

Partita scoppiettante tra Sporting Lisbona e LASK Linz: i portoghesi aprono le marcature con Suarez dagli undici metri, poi Lang nel primo tempo e Kalajdzic e Danek nel secondo mettono a segno una grande rimonta contro i lusitani. Suarez all'89' trova il gol che accorcia le distanze ma che non eviterà la sconfitta ai padroni di casa. Il Club Brugge vince ancora e lo fa contro il Lens: Vanaken, Seys e Forbs stendono il club francese portandosi a 6 punti in classifica dopo il gran successo ottenuto alla scorsa giornata contro l'Inter. Il Feyenoord non ce la fa contro il Betis, con gli spagnoli che portano tre punti d'oro a casa grazie al rigore messo a segno da Isco.