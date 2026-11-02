Oliver ritrova un'italiana in Champions: arbitrerà Porto-Napoli. La designazione per Lens-Como
Sarà l'arbitro inglese Michael Oliver - protagonista negativo del famoso Real Madrid-Juventus 1-3 del 2018 - a dirigere il Napoli nel match in programma alle 21 a Oporto e valido per la quarta giornata di Champions League, coadiuvato dai connazionali James Mainwaring e Stuart Attwell (assistenti arbitrali), Thomas Bramall (quarto ufficiale), e Stuart Attwell (Var). Un tedesco, Christian Dingert, sarà assistente Var.
La designazione per il Como
Sempre mercoledì e sempre alle 21 giocherà in trasferta anche il Como, a Lens, per una partita che sarà arbitrata da Rohit Saggi, norvegese così come gli assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen e il quarto ufficiale, Marius Hansen Gr›tta. Al Var, i tedeschi Robert Schröder e Bastian Dankert.
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