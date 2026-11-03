La Roma torna in campo all'Old Trafford per la 4ª giornata di Champions League. Un appuntamento che riapre il cassetto dei precedenti contro il Manchester United, affrontato l'ultima volta nel doppio confronto delle semifinali di Europa League del 2021, quando i Red Devils travolsero in casa i giallorossi per 6-2, per poi risolvere la qualificazione nonostante il ko per 3-2 all'Olimpico. Una goleada che in quell'occasione risvegliò il ricordo del 7-1 che ancora prima, nel 2007 a Manchester, tramortì la Roma ai quarti di Champions. Ora, gli uomini di Gasperini, che all'ultima uscita europea ha sconfitto per 4-0 lo Slovan Bratislava, ritrovano una formazione alla deriva su ogni fronte, con un bilancio di inizio stagione riporta il terzultimo posto in Premier League - dove conta una sola vittoria - l'eliminazione in Carabao Cup e la disfatta di Como a cui sono seguiti il ko interno contro il Bournemouth (per 3-0) e la sconfitta sul campo del Chelsea. In altre parole, il Manchester si presenta all'appuntamento con 2 sole vittorie stagionali che hanno trascinato Carrick sull'orlo del burrone (anche Conte tra i nomi finiti nel toto-allenatore in caso di esonero). La prossima giornata, la Roma affronterà il Psg al Parco dei Principi (25/11), mentre Bruno Fernandes e compagni saranno impegnati in trasferta contro lo Sporting Lisbona (25/11).