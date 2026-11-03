Feyenoord-Inter: probabili formazioni aggiornate, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
Inter in campo a Rotterdam per la 4ª giornata di Champions League. Reduce dall'amarissimo derby di Halloween e prima ancora dal primo successo in Europa rimediato a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, gli uomini di Chivu affrontano ora il Feyenoord di Van Bronckhorst, che dopo avere raccolto i primi 3 punti battendo il Como al De Kuip, sono caduti in trasferta contro il Betis Siviglia. Inter e Feyenoord si ritrovano dopo il doppio confronto degli ottavi di Champions del 2025, quando i nerazzurri - poi finalisti all'indimenticata notte di Monaco - si imposero per 2-0 a Rotterdam e 2-1 a San Siro. La prossima giornata, l'Inter riceverà lo Stoccarda all'appuntamento del 25 novembre. L'agenda Champions di Chivu mette poi in programma le gare contro Borussia Dortmund (9 dicembre in trasferta), Liverpool (19 gennaio in casa) e Slovan Bratislava (27 gennaio in trasferta).
Feyenoord-Inter: quando e dove vederla
L'incontro tra Feyenoord e Inter è in programma alle ore 21 di martedì 3 novembre presso il De Kuip di Rotterdam. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) nonché in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.
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Feyenoord-Inter: le probabili formazioni aggiornate
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Javi López, Mika Mármol, Watanabe, Read; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Valente, Nacho Ferri, Hadj Moussa. Allenatore: Van Bronckhorst.
A disposizione: Kastenmeier, Bossin, Deijl, Kraaijeveld, Wessels, Van den Elshout, Steijn, Nelson, Sh. van Persie, Borges, Diarra, Zinhagel. Indisponibili: St. Juste, Moder, Smal, Beelen, Nieuwkoop, Bos. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Bovio, Stante, Diouf, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Mosconi, Lavelli, Bonny. Indisponibili: Jones, Lautaro, Luis Henrique, Stones. Squalificati: Bastoni. Diffidati: nessuno.
Arbitro: Nyberg (Svezia); Assistenti: Beigi-Söderqvist (Svezia); Quarto ufficiale: Ladebäck (Svezia); Var: Kwiatkowski (Polonia); Ass. Var: Attwell (Inghilterra).
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