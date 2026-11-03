Gollini in dubbio per Manchester United-Roma: Svilar ai box, a chi può affidarsi Gasperini in porta
C'è grande apprensione in casa Roma a poche ore del delicato impegno di Champions League contro il Manchester United: a pesare sulle scelte del tecnico Gian Piero Gasperini è l'incognita portiere. Con Mile Svilar già costretto ai box per infortunio, nella giornata odierna si sono addensate nubi anche sulla disponibilità di Pierluigi Gollini: l'estremo difensore, ex della sfida, ha infatti accusato un doloroso fastidio alla schiena che ne mette in forte dubbio la presenza dal primo minuto. Lo staff medico capitolino monitorerà la situazione fino all'ultimo istante utile per capire se il problema lombare consentirà al giocatore di scendere regolarmente in campo.
Pronti Vasquez e De Marzi
Nel caso in cui Gollini non dovesse farcela, per Gasperini ci sarebbero due soluzioni d'emergenza: la prima risponde al nome di Devis Vasquez, portiere colombiano rientrato a Roma dall'esperienza in prestito al Besiktas e reinserito in lista Champions proprio in seguito allo stop forzato di Svilar. L'altra strada condurrebbe invece al 19enne italo-statunitense della Primavera Giorgio De Marzi, pronto al debutto assoluto tra i professionisti. Entrambi i profili figuravano già in panchina nell'ultima uscita di campionato contro l'Udinese e rimangono in preallarme qualora la risposta al provino di Gollini durante la rifinitura dovesse dare esito negativo.
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