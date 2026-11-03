Gollini in dubbio per Manchester United-Roma: Svilar ai box, a chi può affidarsi Gasperini in porta

C'è grande apprensione in casa Roma a poche ore del delicato impegno di Champions League contro il Manchester United: a pesare sulle scelte del tecnico Gian Piero Gasperini è l'incognita portiere. Con Mile Svilar già costretto ai box per infortunio, nella giornata odierna si sono addensate nubi anche sulla disponibilità di Pierluigi Gollini: l'estremo difensore, ex della sfida, ha infatti accusato un doloroso fastidio alla schiena che ne mette in forte dubbio la presenza dal primo minuto. Lo staff medico capitolino monitorerà la situazione fino all'ultimo istante utile per capire se il problema lombare consentirà al giocatore di scendere regolarmente in campo.