Diretta Champions, Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma: risultato in tempo reale. Le formazioni

20:55

Roma, Malen carichissimo

Gasperini punta ancora su Malen per far male allo United: "Il Manchester non ha ottenuto i risultati sperati ultimamente, ma dobbiamo stare attenti. Non vediamo l'ora di giocare, sarà una bella serata. I miei numeri (26 gol in 32 partite ndr)? Sono belli, spero di poterli migliorare. Non vedo l'ora di giocare all'Old Trafford".

20:50

Chivu mette in guardia l'Inter

Anche Chivu ai microfoni di Sky: "Ambiente ostico, loro in casa sono una squadra che mette intensità trascinata dal pubblico. Dobbiamo essere pronti affrontare le avversità, senza affrontare certe situazioni con leggerezza, non possiamo permetterci di affrontarle senza motivazioni e determinazione - mette in guardia i suoi il tecnico nerazzurro -. Come si esce dalla pressione del Feyenoord? Con la qualità, con intensità di andare in appoggio il prima possibile e con il lavoro sulle fasce dei quinti che devono portarla con i tempi giusti agli attaccanti. Sono situazioni di campo, non sappiamo sapere cosa potrà accadere ma dobbiamo essere pronti ad affrontarle". Sulla conferma di Spence a destra commenta: "È pronto per fare altri novanta minuti di qualità".

20:46

Marotta su Icardi e il mercato attaccanti dell'Inter

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente dell'Inter Beppe Marotta: "Vincere la Champions è un traguardo che tutti vorrebbero raggiungere, questo gruppo non ci è riuscito pur avendo ottenuto grandi risultati come scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e appunto finale di Champions. Ci vede confrontarci con competitor di grande livello, un mezzo errore diventa fatale. Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi, speriamo di scalare questa vetta che è ricca di insidie" Su quanto accaduto dopo il derby spiega: "Il confronto con squadra e allenatore è quotidiano, questo è un gruppo molto sano perché non ci sono mele marce. Poi si può perdere o vincere, però nelle ultime 40 abbiamo perso solo tre partite contro il Milan e questo è un dato che deve farci riflettere". Poi fa il punto sui rinnovi di Dimarco e Calhanoglu: "Quello che stiamo vivendo all'Inter è la stessa atmosfera degli altri club, non siamo in situazione di ansia. L'unico giocatore in scadenza è Calhanoglu col quale abbiamo un ottimo rapporto. Federico è un interista doc, abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno concordato anche se sarebbe unilaterale da parte dell'Inter. Siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto perché lui ha manifestato la volontà di restare e noi vogliamo che resti. Il senso di appartenenza deve prevalere su tutti gli altri valori". Sulle voci di un clamoroso ritorno di Icardi all'Inter chiarisce: "Non so se si sia proposto, a noi sicuramente no. È un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani così come quello di acquisire una quinta punta. Ne abbiamo quattro e la coincidenza ha voluto che ne abbiamo avute fuori tre in un colpo solo, per pura fatalità: è come se due portieri si fanno male e gioca il terzo. Non possiamo avere quattro o cinque portieri. Il lavoro di Chivu anche in questo reparto si è fatto sentire, non abbiamo problemi di gol perché in Italia siamo i più prolifici, in Europa un po' meno ma il fatto è legato al valore complessivo della squadra che ha competitor notevoli, però Chivu è un allenatore moderno che sa valorizzare tutti i giocatori e creare un atteggiamento tattico che è propenso a fare gol".

20:40

Inter a Rotterdam per dimenticare il derby

Reduce dalla dolorosa sconfitta nel derby contro il Milan (3-1), l'Inter va a caccia di riscatto al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord. Fin qui i nerazzurri di Cristian Chivu hanno racimolato appena tre punti in Champions League: dopo le sconfitte contro Real Madrid (2-1) e Brugge (3-4), è arrivata la vittoria al Meazza contro lo Shakhtar Donetsk firmata Carlos Augusto.

20:30

La Roma vola: all'Old Trafford la prova del nove

La Roma si presente all’Old Trafford con il morale alle stelle: i giallorossi sono ancora imbattuti in campionato dove con 24 punti occupano il terzo posto alle spalle di Lazio (28) e Inter (25). Il cammino europeo dei ragazzi di Gasperini è invece cominciato con il pareggio per 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce, poi è proseguito con la clamorosa sconfitta interna contro il Real Madrid (3-4, dopo essere stati avanti 3-1 fino all’83’) e il netto successo per 4-0 all’Olimpico contro lo Slovan Bratislava.

20:25

I dati Opta di Manchester United-Roma

Numeri e statistiche della sfida dell'Old Trafford