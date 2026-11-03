Batrakov trascina il Galatasaray, doppietta e Stoccarda ko. Lo Sporting passa in casa dello Shakhtar

La quarta giornata della fase campionato di Champions League si apre con due vittorie importanti. Al RAMS Park di Istanbul il Galatasaray ha battuto lo Stoccarda 2-0, decidendo la partita in appena tre minuti. Dopo un palo colpito da Leweling per i tedeschi all’8', al 12' Aleksej Batrakov ha portato in vantaggio i turchi con un destro sotto la traversa. Al 15' lo stesso centrocampista russo ha segnato ancora, su assist di Davinson Sánchez, firmando la doppietta. Nella ripresa lo Stoccarda ha creato di più, ma i portieri hanno fermato sia Osimhen sia Undav. Nel finale è entrato anche Rafael Leao , e il Galatasaray ha portato a casa una vittoria preziosa.

La classifica di Champions League

Sporting, colpo in casa dello Shakhtar

Successo in trasferta per lo Sporting, che ha battuto 1-0 lo Shakhtar Donetsk. Il primo tempo è stato molto bloccato, con tanti falli e poche occasioni: per i portoghesi ci hanno provato Pedrinho e Maxi Araújo, per gli ucraini Matviienko con un colpo di testa. La partita si è sbloccata al 59': Issa Doumbia ha calciato di destro dal centro dell’area e ha messo il pallone nell’angolino basso. Lo Sporting ha poi difeso il vantaggio fino alla fine e ha conquistato tre punti importanti nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.