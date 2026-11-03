Fabregas: "Lens ambiente pazzesco, vincere qui passo importante per il Como". Poi il ricordo di Jesus

"Questo è un ambiente pazzesco, ho giocato qua quando ero al Monaco e mi piace farlo in serate così. Si sente un ambiente caldo, già nel riscaldamento è quasi pieno. Sarà una grande esperienza per i nostri giocatori. Ieri ho iniziato a prepararli, a caricarli. Vogliamo giocare partite come questa. Proviamo a vincere e dopo vediamo cosa succede". Il Como di Cesc Fabregas affronta domani il Lens in trasferta nella quarta giornata di Champions League , con l'obiettivo di implementare la striscia vincente dopo cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, compreso il 4-1 al disastrato Manchester United in Europa e l'ultimo successo per 1-0 contro il Venezia in Serie A. "Per noi è una stagione di adattamento con l'Europa, e dobbiamo prepararci per il futuro. Una vittoria può essere un grande passo", aggiunge il tecnico spagnolo Giochista o risultatista, poco importa perchè il tecnico - accostato da molti al leggendario Helenio Herrera - ha scoperto anche le gioie della vittoria all'italiana e del cinismo di chi sa approfittare delle situazioni favorevoli.

Le parole di Fabregas

Attualmente il Como si trova a quota sei punti nella classifica europea. Unico neo le assenze per infortunio: non ci saranno Moise Kean, Diao, Chalobah e Jesus Rodriguez. Fabregas è intervenuto anche sulla morte di Jesus de Miguel che ha sconvolto il calcio mondiale: "In uno sport che è talmente bello come il calcio è molto duro che succedano delle cose così. Sono molto vicino ai suoi genitori, sono genitore anch'io e che succeda una cosa così in un momento così bello, vedere che la vita finisce in un secondo fa paura. Sicuramente è stato un colpo durissimo e volevo mandare un abbraccio alla sua famiglia, alla società e ai suoi compagni".

Sulla gara di Champions contro il Lens

"Chalobah non ci sarà, vedremo per l'Inter. Noi siamo penalizzati per la lista Champions, abbiamo 15 giocatori di movimento e preservare le energie è complicato". Domani nuovo capitolo europeo per il tecnico che domenica prossima affronterà l'Inter in campionato ma, osserva, "ci penseremo da dopodomani". Infine su Thauvin ha aggiunto: "Thauvin è un giocatore incredibile, l'ho affrontato quando era al Marsiglia re l'abbiamo sfidato a Udine. Fa tanti gol, ha grandi qualità ed è quello che fa la differenza del Lens. Dovremo controllarlo molto bene".