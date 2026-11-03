Fabregas: "Lens ambiente pazzesco, vincere qui passo importante per il Como". Poi il ricordo di Jesus
"Questo è un ambiente pazzesco, ho giocato qua quando ero al Monaco e mi piace farlo in serate così. Si sente un ambiente caldo, già nel riscaldamento è quasi pieno. Sarà una grande esperienza per i nostri giocatori. Ieri ho iniziato a prepararli, a caricarli. Vogliamo giocare partite come questa. Proviamo a vincere e dopo vediamo cosa succede". Il Como di Cesc Fabregas affronta domani il Lens in trasferta nella quarta giornata di Champions League, con l'obiettivo di implementare la striscia vincente dopo cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, compreso il 4-1 al disastrato Manchester United in Europa e l'ultimo successo per 1-0 contro il Venezia in Serie A. "Per noi è una stagione di adattamento con l'Europa, e dobbiamo prepararci per il futuro. Una vittoria può essere un grande passo", aggiunge il tecnico spagnolo Giochista o risultatista, poco importa perchè il tecnico - accostato da molti al leggendario Helenio Herrera - ha scoperto anche le gioie della vittoria all'italiana e del cinismo di chi sa approfittare delle situazioni favorevoli.
Le parole di Fabregas
Attualmente il Como si trova a quota sei punti nella classifica europea. Unico neo le assenze per infortunio: non ci saranno Moise Kean, Diao, Chalobah e Jesus Rodriguez. Fabregas è intervenuto anche sulla morte di Jesus de Miguel che ha sconvolto il calcio mondiale: "In uno sport che è talmente bello come il calcio è molto duro che succedano delle cose così. Sono molto vicino ai suoi genitori, sono genitore anch'io e che succeda una cosa così in un momento così bello, vedere che la vita finisce in un secondo fa paura. Sicuramente è stato un colpo durissimo e volevo mandare un abbraccio alla sua famiglia, alla società e ai suoi compagni".
Sulla gara di Champions contro il Lens
"Chalobah non ci sarà, vedremo per l'Inter. Noi siamo penalizzati per la lista Champions, abbiamo 15 giocatori di movimento e preservare le energie è complicato". Domani nuovo capitolo europeo per il tecnico che domenica prossima affronterà l'Inter in campionato ma, osserva, "ci penseremo da dopodomani". Infine su Thauvin ha aggiunto: "Thauvin è un giocatore incredibile, l'ho affrontato quando era al Marsiglia re l'abbiamo sfidato a Udine. Fa tanti gol, ha grandi qualità ed è quello che fa la differenza del Lens. Dovremo controllarlo molto bene".
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