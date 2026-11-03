Psg a valanga, Villarreal travolto. Vincono senza fatica anche Barcellona e Bayern Monaco
Il Psg strapazza in trasferma il Villarreal e torna a casa con un 6-0 senza storia: per la formazione di Luis Enrique decisiva la doppietta di Fabian Ruiz e le firme di Neves, Doue, Mayulu e Boly. Tris del Barcellona in casa contro l'Aston Villa: apre subito il solito Yamal poi nella ripresa ci pensa la doppietta di Raphinha a chiudere i giochi. Vince anche il Bayern Monaco in casa dell'Atletico Madrid per 2-0 grazie alle reti di Karl e Laimer. In classifica i parigini volano a punteggio pieno a quota 12 mentre i blaugrana agganciano proprio l'Aston Villa a 9 punti; sale anche il Bayern a 8 punti mentre l'Atletico di Simeone resta fermo a quota 4.
Poker Lask, solo un pari tra Bodo e Lille
Lask scatenato in casa dove travolge col punteggio di 4-0 lo Slovan Bratislava fanalino di coda: Jorgensen con una doppietta chiude i giochi già dopo mezzora, poi arrivano anche le firme di Ljubicic e Adeniran. Termina a reti inviolate invece la sfida tra Bodo/Glimt e Lille. In classifica gli austriaci volano a quota 6 punti mentre gli slovacchi restano fermi a zero; primo punto in classifica invece per la formazione francese mentre i norvegesi salgono a quota 4.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS