Psg a valanga, Villarreal travolto. Vincono senza fatica anche Barcellona e Bayern Monaco

Il Psg strapazza in trasferma il Villarreal e torna a casa con un 6-0 senza storia: per la formazione di Luis Enrique decisiva la doppietta di Fabian Ruiz e le firme di Neves, Doue, Mayulu e Boly. Tris del Barcellona in casa contro l'Aston Villa: apre subito il solito Yamal poi nella ripresa ci pensa la doppietta di Raphinha a chiudere i giochi. Vince anche il Bayern Monaco in casa dell'Atletico Madrid per 2-0 grazie alle reti di Karl e Laimer. In classifica i parigini volano a punteggio pieno a quota 12 mentre i blaugrana agganciano proprio l'Aston Villa a 9 punti; sale anche il Bayern a 8 punti mentre l'Atletico di Simeone resta fermo a quota 4.