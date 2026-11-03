Chivu: "Abbiamo capito determinate cose. Il calcio a volte ti porta in strane vie"

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la netta vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord col punteggio di 3-0. Il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo ma questo non vuol dire che noi fino ad ora non abbiamo fatto bene, abbiamo provato ad essere la miglior versione nostra. Oggi c'è riuscito bene per l'organizzazione, per l'intensità e per tutto quello che serviva a fare una partita importante in un campo non facile. Abbiamo sempre un confronto, cerchiamo di correggere gli errori, cerchiamo di correggere quello che siamo noi e di quello che portiamo in campo spesso a volte ci riesce meglio a volte meno: però abbiamo capito quelle cose che non ci riuscivano".