Chivu: "Abbiamo capito determinate cose. Il calcio a volte ti porta in strane vie"
Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la netta vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord col punteggio di 3-0. Il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo ma questo non vuol dire che noi fino ad ora non abbiamo fatto bene, abbiamo provato ad essere la miglior versione nostra. Oggi c'è riuscito bene per l'organizzazione, per l'intensità e per tutto quello che serviva a fare una partita importante in un campo non facile. Abbiamo sempre un confronto, cerchiamo di correggere gli errori, cerchiamo di correggere quello che siamo noi e di quello che portiamo in campo spesso a volte ci riesce meglio a volte meno: però abbiamo capito quelle cose che non ci riuscivano".
Le parole di Chivu
"Il mondo Inter, la società, la proprietà compresa è consapevole del valore di questo gruppo, dei valori che ha e che cerca da anni di portare questa squadra, in questa società ai livelli alti. La continuità che porta ai risultati, la continuità che ti dà la fiducia e l'autostistima in quello che cerchiamo di fare in una stagione ed è quello che noi cerchiamo di portare in questo momento". Chivu ha concluso così: "Questa è una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza, a livello di quello che è il percorso, a livello di quello che stiamo cercando di costruire. Siamo consapevoli del fatto che il calcio a volte ti porta nelle vie strane e bisogna accettarle, bisogna reagire, bisogna saper fare determinate cose che ti mettono di nuovo su quelle che sono le vie giuste".
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