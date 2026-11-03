Gasperini: "Sconfitta che ci serve per il futuro. Diversa rispetto al Real, ecco perché"

"Spettacolo per 55 minuti e poi rimonta in stile Real? Ci sono analogie? Partita diversa, là è successo tutto in 7/8 minuti e su palle inattive. Non c'erano segnali, come stasera dopo il rigore. Non siamo riusciti a dare la spinta". Lo ha detto Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata dalla sua Roma sul campo del Manchester United nel quarto turno di Champions League. Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: "Rimonte subite? Sono situazioni diverse. Stasera non abbiamo avuto la forza a differenza del primo tempo. Ha insegnato di più questa partita che quella col Real, quella è stata frutto di un segnale imprevisto. Qui il rigore ha dato grande slancio a loro. Non abbiamo avuto la forza sui loro attaccanti. Abbiamo subito il loro slancio amplificato dal rigore che ci ha impedito di portare in porto la partita. In questa partita in un ambiente come l'Old Trafford, tiriamo fuori qualcosa che ci può servire per il futuro. E' una partita che ci serve più delle altre".