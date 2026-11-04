Lens-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Il Como scende in campo a Lens nel match valido per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions League. I lariani hanno fin qui sorpreso tutti, mettendo a bottino 6 punti in tre gare grazie ale vittorie arrivate in casa contro Lipsia e Manchester United, entrambe col punteggio di 4-1. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Feyenoord per 3-2. In conferenza stampa, Fabregas ha presentato così la gara: "Questo è un ambiente pazzesco, ho giocato qua quando ero al Monaco e mi piace farlo in serate così. Si sente un ambiente caldo, già nel riscaldamento è quasi pieno. Sarà una grande esperienza per i nostri giocatori. Ieri ho iniziato a prepararli, a caricarli. Vogliamo giocare partite come questa. Proviamo a vincere e dopo vediamo cosa succede". Situazione diversa per il Lens che, dopo la prima vittoria in casa dello Slavia Praga, non ha più vinto: sono arrivate infatti due sconfitte di fila contro Sporting Lisbona e Brugge.