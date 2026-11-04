Lens-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
Il Como scende in campo a Lens nel match valido per la 4ª giornata della fase a girone unico di Champions League. I lariani hanno fin qui sorpreso tutti, mettendo a bottino 6 punti in tre gare grazie ale vittorie arrivate in casa contro Lipsia e Manchester United, entrambe col punteggio di 4-1. L'unica sconfitta è arrivata sul campo del Feyenoord per 3-2. In conferenza stampa, Fabregas ha presentato così la gara: "Questo è un ambiente pazzesco, ho giocato qua quando ero al Monaco e mi piace farlo in serate così. Si sente un ambiente caldo, già nel riscaldamento è quasi pieno. Sarà una grande esperienza per i nostri giocatori. Ieri ho iniziato a prepararli, a caricarli. Vogliamo giocare partite come questa. Proviamo a vincere e dopo vediamo cosa succede". Situazione diversa per il Lens che, dopo la prima vittoria in casa dello Slavia Praga, non ha più vinto: sono arrivate infatti due sconfitte di fila contro Sporting Lisbona e Brugge.
Lens-Como: quando e dove vederla
La sfida tra Lens e Como è in programma alle ore 21 di mercoledì 4 novembre. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), nonché in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.
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Lens-Como: le probabili formazioni
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Aguilar; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Hazard, Thauvin; Ivanovic. Allenatore: Cahuzac. A disposizione: Gourtner, Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Tutraoui, Todibo, Skoras, Gradit, Kadile, Sagnan, Mesloub. Indisponibili: Edouard, Nawrocki, Sima, Ganiou. Squalificati: /.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Butez, Ginelli, Caqueret, Dossena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli. Indisponibili: Chalobah, Diao, Kean. Squalificati: /.
ARBITRO: Saggi (Norvegia). ASSISTENTI: Dale-Haukasen (Norvegia). QUARTO UFFICIALE: Grotta (Norvegia). VAR: Schroder (Norvegia). ASS. VAR: Dankert (Norvegia).
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