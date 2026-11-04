Porto-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

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Porto-Napoli: diretta tv e streaming

Porto-Napoli, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio do Dragao di Porto e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; J. Bednarek, J. Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes; V. Froholdt, Gabri Veiga, P. Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Farioli.

A disposizione: Ramos, Joao Costa, Perez, Souza, Moura, Hwang, Varela, Fofana, Samu, Gimenez, Miranda.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Beukema; N. Lang, Gilmour, McTominay, Anguissa, Politano; Højlund, Giovane. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli, De Bruyne, Vergara, Lucca, Chiummariello, Baridó.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Assistenti: Burt-Mainwaring (Inghilterra). Quarto ufficiale: Bramall (Inghilterra). VAR: Attwell (Inghilterra). Assistente VAR: Dingert (Germania).

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