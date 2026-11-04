Porto-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League
PORTO (PORTOGALLO) - Reduce dalla sconfitta in campionato all'Allianz Stadium contro la Juve (2-0), il Napoli va a caccia di riscatto in Champions dove alle ore 21 fa visita al Porto nel quarto turno della League Phase (esclusiva Amazon Prime Video). Gli azzurri hanno bisogno di fare punti per cercare di qualificarsi almeno ai playoff. Dopo le sconfitte contro l'Arsenal al Maradona (0-1) e il Villarreal (3-1) all'Estadio de la Ceramica, la formazione di Massimiliano Allegri ha battuto tra le mura amiche i norvegesi del Bodø/Glimt con un pirotecnico 4-3. Situazione ancora più complicata, invece, per i lusitani. La squadra di Farioli ha fatto l'en plein in campionato conquistando dieci vittorie in altrettante gare, mentre in Champions League è ancora a secco. Sconfitti al debutto davanti ai propri tifosi dal Manchester City (0-2), i portoghesi sono poi caduti 3-2 in casa del Betis Siviglia e 0-1 al Do Dragao contro gli olandesi del Psv Eindhoven.
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Porto-Napoli: diretta tv e streaming
Porto-Napoli, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio do Dragao di Porto e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.
Le probabili formazioni di Porto-Napoli
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; J. Bednarek, J. Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes; V. Froholdt, Gabri Veiga, P. Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Farioli.
A disposizione: Ramos, Joao Costa, Perez, Souza, Moura, Hwang, Varela, Fofana, Samu, Gimenez, Miranda.
NAPOLI (3-5-2): Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Beukema; N. Lang, Gilmour, McTominay, Anguissa, Politano; Højlund, Giovane. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli, De Bruyne, Vergara, Lucca, Chiummariello, Baridó.
Arbitro: Oliver (Inghilterra). Assistenti: Burt-Mainwaring (Inghilterra). Quarto ufficiale: Bramall (Inghilterra). VAR: Attwell (Inghilterra). Assistente VAR: Dingert (Germania).
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