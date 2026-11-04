Feyenoord-Inter, le pagelle: Spence è devastante sulla fascia, Barella cancella il derby da horror

Voti e giudizi dei nerazzurri di Chivu dopo la sfida di Champions League contro gli olandesi
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 04.11.2026, 08:23 (Aggiornato il 04.11.2026, 09:57)

5 min

FeyenoordInterpagelle feyenoord-inter

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ROTTERDAM (OLANDA) - L'Inter si mette subito alle spalle la dolorosa sconfitta nel derby contro il Milan e batte con un netto 3-0 il Feyenoord a Rotterdam raddrizzando la situazione in classifica anche in Champions League. Al De Kuip i nerazzurri la sbloccano all'8' con un eurogol di Bisseck poi, nel momento migliore dei padroni di casa, Pio Esposito trova il raddoppio interrompendo un digiuno che con il club durava dal 14 settembre. In avvio di ripresa ci pensa invece Zielinski a mettere in ghiaccio risultato e partita. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21, i ragazzi di Cristian Chivu ospiteranno al Meazza i tedeschi dello Stoccarda

Pagelle Feyenoord 

Ernst 5.5 Così così quando viene chiamato al gioco al piede, soprattutto nei primi minuti. 

Read 5.5 Mette a sedere per ben due volte Dimarco, ma la chance migliore che ha la spreca con un sinistro che finisce vicino a Cuba.

Schaken (17’ st) 6 Volenteroso. 

Kraaijeveld 5 Thuram gli ha fatto venire i capelli bianchi a diciannove anni: ha patito l'esperienza del francese.

Deijl (33' st) ng. 

Marmol 5 Colpevole sui primi due gol interisti, esce surclassato dal confronto soprattutto con Pio.  

Javi Lopez 5 Spesso e volentieri si ritrova davanti Spence pronto a puntarlo: il problema è che lo salta sempre.

Watanabe (17’ st) 5.5 Poco meglio. 

Zechiel 5.5 Il ragazzo made in Feyenoord dovrebbe essere il fattore disequilibrante della partita, invece le attenzioni del centrocampo interista lo intimidiscono. 

Targhalline 6 Il piede non è di quelli più flautati, ma recupera moltissimi palloni.  

Vanhoutte 6 Onestamente, è incomprensibile il motivo per il quale Van Bronckhorst lo richiami dopo un tempo: dava equilibrio alla mediana.

Van Den Elshout (1’ st) 5 Con lui la squadra si sbilancia e prende subito il tris. 

Hadj Moussa 5.5 Tanto clamore, ma stringi stringi quasi nulla: un paio di buone iniziative non bastano per avere la sufficienza. 

Ferri 4.5 Dovrebbe essere uno dei babau che mettono paura all’Inter, invece non tocca quasi il pallone.

Stejin (17’ st) 6 Un paio di notevoli sgasate. 

Valente 6 Per lui, che ha giocato nelle giovanili azzurre, quasi un derby: ci mette l’anima e il cuore, ma la mira è imprecisa. 

All. Van Bronckhorst 5 L’Inter passa con merito a Rotterdam e lui non azzecca i cambi. 

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