Pagelle United-Roma: Balerdi errore orribile, freddezza Soulé, bocciato l'arbitro

La Roma subisce una nuova rimonta in Champions League dopo quella contro il Real Madrid all'Olimpico. A Manchester non sono bastati due gol di vantaggio siglati da Soulè e Malen (su rigore): giallorossi ko nella ripresa a causa della firma di Bruno Fernandez dal dischetto e della doppietta di Matheus Cunha.

Le pagelle della Roma

Vasquez 5.5: Il terzo portiere giallorosso deve fare il primo intervento (facile) a fine primo tempo. Para benissimo il primo rigore, niente da fare sulla ripetizione. Male il 3-2 sul suo palo.

Mancini 6.5: Subito dopo il gol di Soulé evita il pareggio in scivolata su Cunha. Ghilardi (31' st) 5.5: Non riesce ad aiutare nel terribile finale.

Balerdi 5: Veloce, deciso anche quando sbaglia gli anticipi tanto poi recupera. Quando il Manchester è un'onda lui diventa frangiflutti. Poi indirizza la partita con l'errore orribile e pesante sul 2-2 di Cunha che indifferenzia la partita.

Hermoso 5: Bene nel primo tempo, soffre nella ripresa. Ndicka (31' st) 5: Dalla sua parte la Roma imbarca acqua.

Rensch sv: Perfettamente sintonizzato sulla partita, un infortunio lo mette fuori. Lulli (22' pt) 5: Ammonito per un ingenuo fallo di mano. Tenero nella battaglia del secondo tempo.

De Roon 5: Il soldato di Gasperini non sa stare dentro la sofferenza.

Cristante 6: Spettacolari le uscite di squadra dal pressing, è lui a farsi vedere per aiutare i difensori. Un suo discutibile ingresso in area consente a Bruno Fernandes di cancellare il primo rigore sbagliato. Da lì in poi cala.

Wesley 6: Prodigioso su Baleba, un salvataggio di colpo di testa di Maguire. Ottimo stopper fino al disastro collettivo.

Soulé 6.5: Freddezza in zona gol per stappare la partita. Conquista il rigore che Malen trasforma. Faccia a faccia e mani addosso con Bruno Fernandes per un pallone non messo fuori. Sfiora la doppietta pochi secondi prima dell'intervallo facendo girare il sinistro. Finisce un po' presto le batterie.

Mora 6.5: Un delizioso cioccolatino per Soulé. Pisilli (1' st) 5: Si perde nel trauma generale.

Malen 6.5: Impeccabile dal dischetto. Poteva segnare due volte lo 0-3: prima sbaglia un controllo non da lui, poi lo disinnesca Lammens. Esce stravolto. Castro (33' st) 6: Entra bene mettendo subito pressione ai difensori di casa. Non basta.

All. Gasperini 5.5: Nel primo tempo la squadra ha le idee ben chiare su quando difendere e quando attaccare. Dopo l'intervallo la sua squadra smette di correre in avanti e inizia la sofferenza. Fino alla beffa.

Arbitro Gil Manzano 5: Concede al Manchester un rigorino e lo fa pure ripetere per un ingresso in area di Cristante visibile solo al microscopio. Maguire andava espulso.