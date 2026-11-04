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Arbitro Michael Oliver

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Diretta Champions, Porto-Napoli e Lens-Como in tempo reale: come se la giocano Allegri e Fabregas

I partenopei per riscattare la sconfitta contro la Juventus in campionato e rilanciarsi in Europa. I lariani in Francia a caccia di altri tre punti
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Pubblicato il 04.11.2026, 19:30 (Aggiornato il 04.11.2026, 19:55)

2 min

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Il Napoli torna in campo dopo la brutta sconfitta rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Le reti di Alajbegovic e Boga hanno, di fatto, affossato la squadra di Max Allegri, che questa sera se la vedrà contro il Porto all'Estadio do Dragao, casa della squadra di Farioli. Il club partenopeo vanta soltanto 3 punti in classifica in Champions League, arrivati all'ultima giornata contro il Bodo-Glimt nel match terminato 4-3, mentre il Porto ha raccolto finora tre sconfitte. Si preannuncia dunque un match infuocato, con entrambe le compagini a caccia dei tre punti. Scenario diverso quello in cui è calato il Como di Fabregas, a 6 punti in classifica, che se la vedrà con il Lens. Buona diretta a tutti!

19:55

Porto-Napoli: gli OPTA Facts delle due squadre

La squadra di Max Allegri scende in campo all'Estadio do Dragao contro il Porto di Farioli. Ecco gli OPTA Facts:

 

19:41

Lens-Como: le probabili formazioni

LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Aguilar; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Hazard, Thauvin; Ivanovic. Allenatore: Cahuzac.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. 

19:30

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; J. Bednarek, J. Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes; V. Froholdt, Gabri Veiga, P. Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Farioli.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Beukema; N. Lang, Gilmour, McTominay, Anguissa, Politano; Højlund, Giovane. Allenatore: Allegri.

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