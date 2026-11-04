Champions League
mercoledì 4 novembre 2026
Estádio do Dragão
21:00
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Arbitro Michael Oliver
Arbitro Michael Oliver
Diretta Champions, Porto-Napoli e Lens-Como in tempo reale: come se la giocano Allegri e Fabregas
Il Napoli torna in campo dopo la brutta sconfitta rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Le reti di Alajbegovic e Boga hanno, di fatto, affossato la squadra di Max Allegri, che questa sera se la vedrà contro il Porto all'Estadio do Dragao, casa della squadra di Farioli. Il club partenopeo vanta soltanto 3 punti in classifica in Champions League, arrivati all'ultima giornata contro il Bodo-Glimt nel match terminato 4-3, mentre il Porto ha raccolto finora tre sconfitte. Si preannuncia dunque un match infuocato, con entrambe le compagini a caccia dei tre punti. Scenario diverso quello in cui è calato il Como di Fabregas, a 6 punti in classifica, che se la vedrà con il Lens. Buona diretta a tutti!
19:55
Porto-Napoli: gli OPTA Facts delle due squadre
La squadra di Max Allegri scende in campo all'Estadio do Dragao contro il Porto di Farioli. Ecco gli OPTA Facts:
19:41
Lens-Como: le probabili formazioni
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Aguilar; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Hazard, Thauvin; Ivanovic. Allenatore: Cahuzac.
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
19:30
Le probabili formazioni di Porto-Napoli
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; J. Bednarek, J. Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes; V. Froholdt, Gabri Veiga, P. Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Farioli.
NAPOLI (3-5-2): Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Beukema; N. Lang, Gilmour, McTominay, Anguissa, Politano; Højlund, Giovane. Allenatore: Allegri.
Estadio do Dragao (Porto)
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