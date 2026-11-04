Donnarumma ringrazia Haaland, vince il City. Tresoldi gol e il Bruges vola, ok l'Arsenal

Il solito Haaland risolve i problemi del City e trova la terza vittoria in quattro giornate, salendo a quota 9 in compagnia di uno straripante Como, passando per 3-2 a Lipsia. Gli inglesi passano al 37' grazie ad un autogol di Lukeba, ma si fanno raggiungere al 49' da Baku che colpisce un Donnarumma disattento sul primo palo. Al 58' Enzo Fernandez mette nuovamente la freccia per gli uomini di Maresca, ma tre minuti dopo è Nusa a ristabilire nuovamente la parità. Al 78' la zampata del norvegese regala tre punti preziosi ai citizens. Trova la terza vittoria su quattro anche il Bruges che, dopo San Siro, espugna anche il Philips Stadion di Eindhoven superando 2-1 il Psv. Tresoldi segna ancora in Champions e al 35' apre, Sano al 54' rimette i conti in parità, ma al 65' è la velocità di Forbes a condannare gli olandesi per il 2-1 definitivo.