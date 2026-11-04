Donnarumma ringrazia Haaland, vince il City. Tresoldi gol e il Bruges vola, ok l'Arsenal
Il solito Haaland risolve i problemi del City e trova la terza vittoria in quattro giornate, salendo a quota 9 in compagnia di uno straripante Como, passando per 3-2 a Lipsia. Gli inglesi passano al 37' grazie ad un autogol di Lukeba, ma si fanno raggiungere al 49' da Baku che colpisce un Donnarumma disattento sul primo palo. Al 58' Enzo Fernandez mette nuovamente la freccia per gli uomini di Maresca, ma tre minuti dopo è Nusa a ristabilire nuovamente la parità. Al 78' la zampata del norvegese regala tre punti preziosi ai citizens. Trova la terza vittoria su quattro anche il Bruges che, dopo San Siro, espugna anche il Philips Stadion di Eindhoven superando 2-1 il Psv. Tresoldi segna ancora in Champions e al 35' apre, Sano al 54' rimette i conti in parità, ma al 65' è la velocità di Forbes a condannare gli olandesi per il 2-1 definitivo.
Arsenal dietro a Psg e Real
Un punto sopra, a 10 punti, e dietro al duo di testa della League Phase a punteggio pieno, c'è l'Arsenal che non sbaglia la trasferta di Praga contro la Slavia. Sblocca subito Madueke al 9', innescato da Gyokeres che al 38' si rimette i panni del bomber e firma il gol del raddoppio che chiude i conti. Nel finale il gol dei padroni di casa che non cambia le sorti del risultato. A Dortmund accade tutto nella ripresa con il botta e risposta tra Borussia e Betis: tedeschi avanti con Fabio Silva al 49' e raggiunti al 67' da Ruibal. Al 72' è il gioiello Karetsas, entrato alla mezz'ora al posto dell'infortunato Guirassy, a firmare il gol che regala tre punti ai gialloneri. Nelle retrovie del gruppone colpo interno dei Viking che battono per 4-1 il Sabah nel match tra due delle prossime avversarie del Napoli.
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