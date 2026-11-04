"Come con l'Inter": Luis Enrique ricorda la manita Psg in finale di Champions dopo il Villarreal

Il 6-0 rifilato al Villarreal è una dimostrazione di forza impressionante, ma Luis Enrique guarda oltre il risultato e torna persino sulla finale di Champions di due stagioni fa vinta per 5-0 contro l' Inter di Simone Inzaghi, per ribadire un principio fondamentale della filosofia del suo Psg : non fermarsi mai, neppure quando la partita è ormai decisa. "Contro l'Inter non abbiamo mai chiuso la partita né difeso il risultato. Non è questa certo la nostra identità. È il nostro modo di rispettare gli avversari, esprimerci sempre con la stessa intensità", ha spiegato l'allenatore spagnolo, chiarendo quale sia la mentalità che pretende dai suoi calciatori.

Psg inarrestabile

Il Villarreal lo ha sperimentato sulla propria pelle, travolto nei primi minuti del match e incapace di reagire a una superiorità tecnica e atletica schiacciante. "Dopo essere andati sotto 0-3, nessuna squadra può tollerarlo. Si può cambiare la partita, ma è difficile per gli avversari ribaltare un risultato del genere. Non mi piace questo tipo di risultato", ha osservato Luis Enrique, soffermandosi sulle difficoltà di chi si ritrova subito costretto a inseguire. Una serata da incubo per gli spagnoli, con parte del pubblico che ha cominciato ad abbandonare gli spalti addirittura prima dell'intervallo. Dall'altra parte, invece, una squadra che non ha mai tolto il piede dall'acceleratore, trasformando il successo in un'altra prova di maturità europea. Ora sono 14 le partite consecutive senza sconfitte in Champions League, un dato che fotografa bene la supremazia europea dei parigini.

Da "pacco" a "eletto"

A metà della fase a campionato, il Psg viaggia alla straordinaria media di cinque gol a partita e vede ormai vicinissima la qualificazione diretta agli ottavi, traguardo mancato nelle ultime due edizioni, quando era stato necessario passare dai playoff. "Ho avuto la fortuna di allenare molti giocatori di alto livello e stiamo beneficiando di questa esperienza", ha sottolineato Luis Enrique, prima di aggiungere: "Siamo a nostro agio. Ci piacciono queste prestazioni, dobbiamo dimostrare di avere l'ambizione e la voglia di vincere". Parole che raccontano la consapevolezza di un gruppo ormai abituato a dominare e di un allenatore che non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ricordando chi in passato lo considerava un "pacco" e oggi lo celebra come un "eletto". Di una possibile terza Champions consecutiva, però, preferisce non parlare. Il traguardo finale resta sullo sfondo, mentre l'attenzione è tutta concentrata sul prossimo obiettivo: "A Madrid ci sarà un solo campione, ma l'obiettivo primario è qualificarsi tra le prime otto".