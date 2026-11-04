Mentalità Fabregas: “Como 9-1, tutto molto bello. Ma ora pensiamo all’Inter”
LENS (Francia) - Una notte storica, nove gol al Lens e il segno tracciato sull'infinito libro della Champions League. Il Como, alla sua prima partecipazione nella massima competizione europea, domina e vince 9-1. Fabregas analizza così la sfida ai microfoni di SkySport: "Una serata felice, oggi è andato tutto dalla nostra parte, ora pensiamo alla partita di domenica che è la nona tra nazionale e nazionale, vogliamo il meglio. Una bella serata per il Como, per i tifosi, per i ragazzi. Ma piedi a terra, umiltà e lavorare. Dobbiamo imparare che dobbiamo continuare a fare sempre le miglior prestazioni".
Le ultime due con Psg e Barcellona
Sul gol subito risponde così: "Avevamo cambiato dopo i tre cambi, lo ha fatto un amico mio che è Aguilar, ho giocato con lui al Monaco, e gli ho detto che non ha mai fatto gol così". Su Psg e Barcellona nelle ultime due: "Quando l'ho visto ho pensato che dovevamo fare più punti possibile all'inizio perché non possiamo dire che è impossibile, ma sono superiori alle altre. Manca tanto calcio a quelle partite, spero di recuperare tutti i giocatori da Diao a Kean. Questo è importante, perché poi in attacco ne mancano tanti. Ora l'ultimo sprint domenica e poi riposare e allenarsi". Poi conclude: "Io ho anche ho una debolezza per i mancini, penso che sono sempre speciali, vedono il calcio con una classe diversa. Però non è che li abbiamo presi tutti volontariamente mancini, Da Cunha era già da noi. Ma per me non è questo l'importante, importante è che capiscano il mio calcio".
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