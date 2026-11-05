Pagelle Napoli: Marin non li vede passare, De Bruyne ne imbrocca poche, Vergara a vuoto
Il Napoli cade rovinosamente a Oporto, dove viene sconfitto con un netto 4-1 che mette ancor più in crisi Allegri e tutto l'ambiente, alla settima sconfitta in 14 partite tra campionato e Champions, praticamente una su due. Il Porto di Farioli domina e potrebbe segnare anche di più se non venisse fermato due volte dai legni e anche da un Meret che evita un passivo ancor più pesante. Nel postpartita Allegri vede il bicchiere mezzo pieno e parla di "buona prestazione per 70 minuti", Politano invece getta benzina sul fuoco chiedendo ad altri compagni di metterci la faccia e non lasciare che lo faccia solo il blocco italiano. Nei minuti finali volano parole grosse tra Lucca e De Bruyne, segno di un clima tutt'altro che sereno. E domenica al Maradona arriva la Lazio capolista.
Pagelle Porto
D. Costa 6 Due mezzi miracoli prima di prendere un gol imparabile.
A. Costa 5.5 Più che altro rincorre Vergara, soffrendone lo spunto.
Bednarek 7 Stacca solitario e imperioso, più di una volta: gol e traversa.
Kiwior 7 Puntuale nelle chiusure, soprattutto quando c’è da stringere su Hojlund. Tempismo perfetto per chiudere il match.
Fernandes 5.5 Mai fuori dagli schemi, nel senso negativo della locuzione. Sanusi (22’st) 6 In sostegno ai compagni, come serve.
Veiga 7.5 Piede affilato procura guai e pericoli, pure con quell’insana capacità di far ammonire mezzo Napoli. Assist, traversa e gol: la decide lui. Fofana (33’ st) ng .
Rosario 5.5 Ordinato, senza eccessi. Spreca il miglior pallone che gli capita.
Froholdt 7 Dinamico e verticale, mica male per una mezzala.
Pepe 6 Parte lanciato, fermato solo dalla linea del fuorigioco. Hwang (33’ st) ng .
Silva 5.5 Troppo piantato in mezzo all’attacco, poco visibile ai compagni. Omorodion (11’ st) 7 Fisicità differente, per andarsi a prendere e realizzare il rigore della staffa.
Sainz 5.5 Attività sopra la media, che però si esaurisce in fretta. Gimenez (22’st) 6.5 Si segnala per un mancino immediato e per l’assist della vittoria.
All. Farioli 7.5 La sua squadra sprinta e quando il Napoli inizia a camminare lo doppia sulla via della prima vittoria stagionale in Champions League.
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