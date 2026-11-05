Pagelle Napoli: Marin non li vede passare, De Bruyne ne imbrocca poche, Vergara a vuoto

Il Napoli cade rovinosamente a Oporto, dove viene sconfitto con un netto 4-1 che mette ancor più in crisi Allegri e tutto l'ambiente, alla settima sconfitta in 14 partite tra campionato e Champions, praticamente una su due. Il Porto di Farioli domina e potrebbe segnare anche di più se non venisse fermato due volte dai legni e anche da un Meret che evita un passivo ancor più pesante. Nel postpartita Allegri vede il bicchiere mezzo pieno e parla di "buona prestazione per 70 minuti", Politano invece getta benzina sul fuoco chiedendo ad altri compagni di metterci la faccia e non lasciare che lo faccia solo il blocco italiano. Nei minuti finali volano parole grosse tra Lucca e De Bruyne, segno di un clima tutt'altro che sereno. E domenica al Maradona arriva la Lazio capolista.