Pagelle Como: Liberali fantastico, Nico Paz fa quello che vuole, Papaccioli da sogno
Un Como inarrestabile travolge il Lens con un pirotecnico 9-1 e prenota un posto agli ottavi di finale di Champions League. I lariani di Cesc Fabregas dominano in lungo e in largo e mettono la partita in ghiaccio già nella prima frazione di gioco con la doppietta di Douvikas e la rete di Nico Paz. Tra il 47' e il 57' gli ospiti colpiscono tre volte con Da Cunha, Kempf e ancora Douvikas - tripletta per il greco -. Nella girandola di cambi entra Liberali che mette subito la firma sul tabellino dei marcatori rendendo il passivo ancor più pesante per i francesi. Dopo il gol della bandiera di Aguilar, i lombardi colpiscono ancora con Baturina e in pieno recupero con il 18enne Papaccioli, all'esordio assoluto nella competizione.
Pagelle Lens
Risser 5 Gli avversari arrivano da ovunque. Non può farci molto.
Aguilar 5 Non contrasta Perrone che fa l’assist per la prima rete della serata. Nella ripresa trova un bellissimo diagonale vincente.
Baidoo 4.5 La difesa francese è in affanno costante, lui non fa eccezione.
Antonio 4 Totalmente in balia degli avversari.
Skoras 4.5 È in ritardo su Valle che regala un pallone da spingere in rete a Douvikas.
Adbulhamid (1’ st) 5.5 Non aggiunge molto.
Cuisance 5 Buona prima parte di gara, poi si spegne come tutta la squadra francese.
Haidara 5 Fatica in una mediana che subisce in ogni zona di campo.
Bulatovic (25’ st) 5.5 Non aggiunge quasi niente.
Udol 5 Fa poco con il pallone fra i piedi. Senza palla patisce costantemente la qualità di Nico Paz.
Thauvin 4.5 Serata terribile.
Kadile (25’ st) 5.5 Fa poco nel finale.
Ivanovic 5 Fa a sportellate con i difensori comaschi, senza riuscire a creare opportunità.
Mesloub (1’ st) 5.5 Qualche giocata interessante.
Hazard 5 Si vede molto poco in avanti, come tutto il Lens.
All. Cahuzac 4 Gara disastrosa, con la difesa che imbarca acqua da tutte le parti.
Pagelle Como
Butez 6 Nulla può sul gol subito.
Couto 7 Attento in difesa. Sbaglia qualcosa, ma gioca tanti palloni e molti benissimo.
Ramon 6.5 Compattezza e buona gestione del pallone dal basso.
Kempf 7 Prestazione sicura a livello difensivo, con la gioia della prima rete stagionale.
Smolcic (27’ st) 6 Ordinato.
Valle 7 Tante belle cose compreso l’assist per il raddoppio.
Milla 7 Bravissimo nelle palle da fermo. Dal suo piede arriva il cross da cui scaturisce il vantaggio ed è perfetto il traversone per Kempf.
Ricci (13’ st) 6 Densità in mediana a risultato acquisito.
Perrone 7 Quantità con l'aggiunta dell'assist per il primo gol.
Da Cunha 7.5 Qualità del palleggio e rapidità nel rendere pericolose le azioni dei suoi. Corona un’ottima prestazione con un bel gol.
Liberali (13’ st) 7.5 Ci mette appena quattro minuti per trovare un sinistro di punta che gli vale la prima rete europea. Fantastico l’assist di tacco per Baturina.
Nico Paz 8.5 Terzo gol con un sinistro perfetto e altri due assist nelle sempre più magiche serate europee. Fa quello che vuole.
Baturina (13’ st) 7 Entra anche lui nel tabellino di una gara storica.
Caqueret 7 Si muove molto su tutta la trequarti, dando diverse soluzioni di gioco.
Douvikas 8.5 Tripletta storica. Ormai è una certezza in una Champions da totale protagonista. Sono sei reti in quattro gare che lo portano in testa alla classifica dei marcatori.
Papaccioli (16’ st) 7.5 Esordio da sogno - con gol - in prima squadra.
All. Fabregas 9 I suoi interpretano alla perfezione e con una facilità disarmante uno spartito che produce, ancora una volta, una musica dolcissima.
Pagella arbitro
Saggi 5.5 Il Var lo salva togliendo il rigore che aveva concesso al Lens.
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