Pagelle Como: Liberali fantastico, Nico Paz fa quello che vuole, Papaccioli da sogno

Un Como inarrestabile travolge il Lens con un pirotecnico 9-1 e prenota un posto agli ottavi di finale di Champions League. I lariani di Cesc Fabregas dominano in lungo e in largo e mettono la partita in ghiaccio già nella prima frazione di gioco con la doppietta di Douvikas e la rete di Nico Paz. Tra il 47' e il 57' gli ospiti colpiscono tre volte con Da Cunha, Kempf e ancora Douvikas - tripletta per il greco -. Nella girandola di cambi entra Liberali che mette subito la firma sul tabellino dei marcatori rendendo il passivo ancor più pesante per i francesi. Dopo il gol della bandiera di Aguilar, i lombardi colpiscono ancora con Baturina e in pieno recupero con il 18enne Papaccioli, all'esordio assoluto nella competizione.