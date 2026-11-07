Osimhen operato al ginocchio dopo l'infortunio in Champions: per quanto lo perde il Galatasaray

Victor Osimhen operato al ginocchio sinistro, dopo l'infortunio rimediato nel match di Champions League contro lo Stoccarda (2-0 per la squadra turca).Il club di Istanbul, infatti, ha reso noto che l'ex attaccante del Napoli "è stato sottoposto a un intervento chirurgico" e che le sue condizioni "saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico".