Osimhen operato al ginocchio dopo l'infortunio in Champions: per quanto lo perde il Galatasaray

Il bomber nigeriano ex Napoli è andato ko nel match vinto 2-0 contro lo Stoccarda: le condizioni
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Pubblicato il 07.11.2026, 12:51

1 min

osimhenGalatasarayChampions League

Victor Osimhen operato al ginocchio sinistro, dopo l'infortunio rimediato nel match di Champions League contro lo Stoccarda (2-0 per la squadra turca).Il club di Istanbul, infatti, ha reso noto che l'ex attaccante del Napoli "è stato sottoposto a un intervento chirurgico" e che le sue condizioni "saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico".

L'infortunio

Nella sfida di Champions contro i tedeschi, il nigeriano ha riportato "un'estensione al ginocchio sinistro" ed è stato quindi sottoposto a una risonanza magnetica che ha "rilevato un frammento libero". Oggi l'intervento eseguito dal medico del club Yener Ince.

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