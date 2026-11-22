Sarà lo spagnolo Javier Alberola Rojas ad arbitrare Como-Aek Atene, in programma martedì sera alle ore 21 e valevole per la quinta giornata della Champions League. A coadiuvarlo saranno i connazionali Alfredo Rodriguez Moreno e Carlos Alvarez Fernandez. Il quarto ufficiale sarà Victor Garcia Verdura, mentre al Var opererà Guillermo Cuadra Fernandez assistito da Carlos del Cerro Grande, tutti spagnoli.