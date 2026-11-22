Champions League, designati gli arbitri per Como e Napoli: ecco chi sono
Sarà lo spagnolo Javier Alberola Rojas ad arbitrare Como-Aek Atene, in programma martedì sera alle ore 21 e valevole per la quinta giornata della Champions League. A coadiuvarlo saranno i connazionali Alfredo Rodriguez Moreno e Carlos Alvarez Fernandez. Il quarto ufficiale sarà Victor Garcia Verdura, mentre al Var opererà Guillermo Cuadra Fernandez assistito da Carlos del Cerro Grande, tutti spagnoli.
La classifica di Champions League
L'arbitro di Manchester City-Napoli
Manchester City-Napoli, sempre martedì sera alle ore 21 è stata affidata al rumeno Istvan Kovacs coadiuvato dai connazionali Mihai Marica, Ferencz Tunyogi e dal quarto uomo Florin Andrei. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski e l'assistente al Var sarà l'olandese Dennis Higler.
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