Il Manchester City non vince da quattro partite e ora è tempo di pensare alla Champions League per interrompere questo digiuno. All'Ethiad arriva il Napoli di Allegri che in Europa fatica a trovare risultati positivi e anche in campionato è attardato rispetto alle prime quattro. Proprio Maresca in conferenza analizza la sfida contro gli azzurri e anche il momento della sua squadra oltre a dare uno sguardo ampio sul calcio italiano.

Maresca, conferenza Manchester City-Napoli

Maresca in conferenza sul momento difficile del Manchester City: "Veniamo da quattro gare senza vincere ed è un peccato perché vogliamo sempre vincere, a prescindere dalla competizione. Qualificarsi tra le prime otto in Champions? L'importante è andare avanti, nel caso c'è lo spareggio ma ovviamente l'obiettivo è quello per evitare di fare due gare in più". Sulle condizioni della squadra: "Matheus Nunes torna, Semenyo resta fuori. Qualche dubbio dopo la partita di sabato c'è, decideremo oggi. Questa è una maratona, non sono i 100 metri. Mi piacerebbe avere sempre i migliori in campo, ma sarebbe difficile anche per loro. Non voglio ammazzare i giocatore".